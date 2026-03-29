Άντζελα Γκερέκου: Η Μαρινέλλα είχε μια φωνή που δεν πέρασε από το ελληνικό τραγούδι αλλά το διαμόρφωσε

«Ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία καλλιτεχνών που δεν τους ακολουθεί η εποχή αλλά την καθορίζουν» έγραψε η Άντζελα Γκερέκου για την Μαρινέλλα
Άντζελα Γκερέκου και Μαρινέλλα
Άντζελα Γκερέκου και Μαρινέλλα / NDP PHOTO

Άντζελα Γκερέκου και Μαρινέλλα υπήρξαν σύζυγοι του Τόλη Βοσκόπουλου, με τις σχέσεις τους να προκαλούν συζητήσεις και να απασχολούν τις κοσμικές στήλες περιοδικών για δεκαετίες. Οι δυο γυναίκες γνωρίζονταν και μάλιστα είχαν φωτογραφηθεί μαζί στο παρελθόν, στο καμαρίνι της σπουδαίας ερμηνεύτριας.  

Η είδηση του θανάτου της 87χρονης τραγουδίστριας προκάλεσε θλίψη στην Άντζελα Γκερέκου. Σε ανάρτησή της στο Instagram έγραψε πως: «Η Μαρινέλλα δεν χρειάζεται μεγάλες λέξεις για να την περιγράψει κάνεις. Ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία καλλιτεχνών που δεν τους ακολουθεί η εποχή αλλά την καθορίζουν.

Μια φωνή που δεν πέρασε απλώς από το ελληνικό τραγούδι αλλά το διαμόρφωσε. Καλό ταξίδι στο φως.. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια της» έγραψε η Άντζελα Γκερέκου.

Ο γάμος της Μαρινέλλας με τον Τόλη Βοσκόπουλο αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες και πολυσυζητημένες ιστορίες της ελληνικής showbiz, συνδυάζοντας έντονο έρωτα, καλλιτεχνική σύμπραξη και μια σχέση που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Ο γάμος τους διήρκεσε περίπου οκτώ χρόνια. Το ζευγάρι χώρισε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, με τον χωρισμό να μην είναι εύκολος, αλλά να μην ακυρώνει το βαθύ δεσμό που είχαν αναπτύξει.

 
 
 
 
 
«Στον δεύτερο γάμο μου, με τον Βοσκόπουλο, είχαμε μόνο έξι καλεσμένους, κι εμείς το ζευγάρι, φορέσαμε μπλου τζιν! Εγώ ένα γιλέκο και φούστα μακριά και ο Τόλης τζιν παντελόνι. Παντρευτήκαμε στο σπίτι μου στο Παγκράτι και ήμασταν: ο παπάς φυσικά, που ήρθε εκεί, οι κουμπάροι -μας πάντρεψε ο Γιώργος Κατσαρός με τη γυναίκα του-, ήταν ο Φρέντυ Γερμανός με την κοπέλα του και η Λένα η Παμέλα -που είχε τη ”Νεράιδα”- μαζί με τον άντρα της», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η Μαρινέλλα.

Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Πέγκυ Ζήνα για Μαρινέλλα: Με μάλωνες και όταν δάκρυζα με έκανες αμέσως να γελάω, ήσουν μάνα για όλους
«Πόσο λίγο μου μοιάζει ένα ευχαριστώ για όσα μου έμαθες, για όσο ασχολήθηκες σε πολύωρα τηλέφωνα για να σεβαστώ κι εγώ όσα μου χάρισε ο Θεός» έγραψε μεταξύ άλλων η Πέγκυ Ζήνα
Πέγκυ Ζήνα
