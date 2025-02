Αντζελίνα Τζολί: «Προσπαθώ να φανταστώ τι θα έγραφε η μητέρα μου για τον ρόλο μου ως Μαρία Κάλλας» – Τα δάκρυα συγκίνησης σε ομιλία της

«Δεν θα ήμουν τίποτε χωρίς τη μητέρα μου». Αυτά ήταν μερικά από τα συγκινητικά λόγια της Αντζελίνα Τζολί από το βήμα του Santa Barbara International Film Festival.

Η Αντζελίνα Τζολί, η οποία και τιμήθηκε με το Maltin Modern Master Award για την προσφορά της στον κινηματογράφο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, όταν απέτισε φόρο τιμής στη μητέρα της, Μαρσελίν Μπερτράντ που έφυγε από τη ζωή από καρκίνο το 2007.

Όπως είπε στην ομιλία της, η μητέρα της εγκατέλειψε τα καλλιτεχνικά όνειρα που είχε, στηρίζοντας, ωστόσο, τη δική της καριέρα. Μάλιστα, αποκάλυψε πως συνήθιζε να γράφει γράμματα σε όλους τους χαρακτήρες που υποδύθηκε η ηθοποιός, κάτι που της λείπει από τον θάνατό της.

«Είμαι πολύ ευγνώμων που είμαι μέρος αυτής της κοινότητας. Πολλοί άνθρωποι περνούν τη ζωή τους χωρίς να έχουν μία δημιουργική διέξοδο», ξεκίνησε την ομιλία της η διάσημη ηθοποιός.

«Η μητέρα μου έπρεπε να εγκαταλείψει τα όνειρά της για μια καριέρα στις τέχνες, αλλά αγκάλιασε το δημιουργικό κομμάτι μέσα από εμένα. Έγραφε γράμματα στους χαρακτήρες μου – ”Αγαπητή Gia, αγαπητή Lisa Rowe, αγαπητή Lara Croft’»– και εδώ και 16 χρόνια δεν έχω πια αυτά τα γράμματα», πρόσθεσε στη φορτισμένη συναισθηματικά ομιλία της.

Η Αντζελίνα Τζολί αναρωτήθηκε τι θα έγραφε η μητέρα της στον τελευταίο της ρόλο, εκείνον της Μαρία Κάλλας στη βιογραφική ταινία «Maria» «Προσπαθώ να φανταστώ τι θα έγραφε. Πιθανότατα θα έλεγε στη Μαρία ότι την αγαπά, γιατί, παρότι είχε πολλά, ποτέ δεν είχε τη μητρική αγάπη», είπε η διάσημη ηθοποιός.

«Εγώ δεν θα ήμουν τίποτα χωρίς τη μητέρα μου. Πέθανε πριν από πολλά χρόνια τέτοια εποχή, και πάντα αυτός ο καιρός μου τη θυμίζει», συμπλήρωσε.

Η Μπερτράντ έφυγε από τη ζωή στις 27 Ιανουαρίου 2007, σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από οκταετή μάχη με τον καρκίνο των ωοθηκών και του μαστού. Ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Τζον Βόιτ, με τον οποίο απέκτησε την Τζολί και τον γιο τους, Τζέιμς Χέιβεν.

