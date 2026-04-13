Απολλεών: Ξανά μητέρα η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» που είχε χάσει την κόρη της – Τα δάκρυα χαράς της

Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks», ανακοίνωσε πως έγινε ξανά μητέρα τη Μεγάλη Τετάρτη και δήλωσε πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Η νεαρή που είχε συστηθεί το 2023 στο τηλεπαιχνίδι ως «Απολλεών» είχε μιλήσει για το πώς «γεννήθηκε» αυτό το όνομα, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη ζωή της και για την απώλεια της κόρης της που την είχε συντρίψει.

Η Απολλεών δημοσιοποίησε βίντεο στο TikTok και ανακοίνωσε τα ευχάριστα. Με δάκρυα στα μάτια από συγκίνηση και χαρά, ανέφερε πως έγινε ξανά μητέρα. Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks», προσπάθησε τους μήνες της εγκυμοσύνης της να μην γίνει γνωστό πως περιμένει παιδί. Πλέον έχει δύο γιους και μένει απόλυτα προσηλωμένη στην ανατροφή τους.

«Επέλεξα την Κυριακή του Πάσχα, μία τόσο σημαντική ημέρα, να μοιραστώ μαζί σας ένα μυστικό που κρατάω εδώ και κάποιους μήνες. Ένα μυστικό που ξεκίνησε το 2025 και κατέληξε το 2026, τη Μεγάλη Τετάρτη, που έγινε ξανά μανούλα. Ο Χριστός και η Παναγία με ευλόγησαν και μου έδωσαν άλλη μία ευκαιρία. Το μικρό μου θαύμα βρίσκεται εδώ μέσα και είμαι πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Δεν ήταν εύκολο το ταξίδι. Ήθελα να το κρατήσω όσο πιο δικό μου γινόταν».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έχω πια στη ζωή δύο αγοράκια. Αλλά όσοι ξέρετε την ιστορία μου ή την ιστορία πίσω από το όνομα Απολλεών, ξέρετε ότι δεν έχω περάσει κι εύκολα. Το κράτησα όλο αυτό για εμένα και σε κλειστό κύκλο γιατί είμαι παθούσα, αλλά αυτά θα τα πούμε ίσως κάποια άλλη στιγμή. Αυτά είναι δάκρυα χαράς. Πραγματικά ζητάω χίλια συγγνώμη που με βλέπετε έτσι, σε αυτή την κατάσταση. Σίγουρα με έχετε συνηθίσει αλλιώς, αλλά δεν υπήρξα πιο αληθινή. Δεν έχω άλλον τρόπο να το μεταφέρω, γιατί είμαι τόσο συγκινημένη. Κάθε μέρα είναι απίστευτη. Η Απολλεών σας είναι πολύ πολύ χαρούμενη».

Η Απολλεών είχε αποκαλύψει πως είχε χάσει την κόρη της, όταν το 2023 που συμμετείχε στο παιχνίδι μόδας: «Η Απολλεών είναι μια reborn περσόνα που συνέβη το 2021. Πάντα είμαι μια Αθηνά μέσα μου, γιατί αυτή με έφερε εδώ που είμαι. Έχουν γίνει όμως, κάποια πράγματα στη ζωή μου ακραία κι αυτά έφτιαξαν αυτή που είμαι εγώ σήμερα.

Πάντα έχω τις αρχές και την παιδεία μου και δεν πρόκειται να τα καταπατήσω αυτά για κανέναν. Αν βλέπετε έναν άνθρωπο τώρα, λίγο πιο έντονο που ίσως δεν αρέσει, είναι γιατί πολλές φορές νιώθω ότι καβαλάνε την ευγένειά μου. Αυτό δεν θέλω να συμβεί, γιατί η Απολλεών είναι μια περσόνα που γεννήθηκε μέσα από πόνο. Για να φτάσω να είμαι αυτή που είμαι εδώ μπροστά σας έχω δουλέψει πάρα πολύ με τον εαυτό μου.

Δεν είναι ψεύτικη, είναι όλες οι γυναίκες που έχω μέσα μου. Έχω πέσει στο πάτωμα πολλές φορές κι έχω ξανασηκωθεί μόνη μου, χωρίς καμιά βοήθεια, χωρίς καμιά πλάτη. Και το ’21, συνέβησαν 2-3 πολύ ακραία πράγματα στη ζωή μου κι είπα πως αν επιζήσω από εκείνα, θα με πάω εκεί ψηλά. Αυτό είναι που παλεύω καθημερινά, δεν κάνω καθόλου έκπτωση στον εαυτό μου κι αυτή που είμαι, αυτή θα είμαι», είχε πει αρχικά.

Τότε, εξήγησε από πού προέρχεται το όνομά της, κάνοντας τους πάντες στο πλατό να λυγίσουν με την αποκάλυψή της. «Το Απολλεών προέρχεται από δυο ονόματα. Λεωνίδας είναι ο γιός μου και η Απολλωνία είναι η κόρη που έχασα, λοιπόν», ανέφερε και ξέσπασε σε κλάματα.