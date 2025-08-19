Αποστολία Ζώη για την αθέατη όψη στο ελληνικό τραγούδι: «Θέλει να κάνεις τις σωστές παρέες»

Η Αποστολία Ζώη μίλησε για τη ζωή και την καριέρα της στο ελληνικό τραγούδι, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Δημήτρη Μπάρμπα και το “Home Studio”. Αναφέρθηκε στο πόσο τη βοήθησε η ενασχόλησή της με τον αθλητισμό στην επαγγελματική της διαδρομή αλλά και τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στον χώρο.

Απαντώντας στο πώς την βοήθησε ο αθλητισμός, η Αποστολία Ζώη σχολίασε: «Σε πολλά πράγματα με βοήθησε και σε πολλά δεν με βοήθησε. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Με βοήθησε πάρα πολύ στην πειθαρχία, με βοήθησε πάρα πολύ στο να αυτοσυγκεντρώνομαι, να μπορώ να θέτω στόχους και να μην παρεκκλίνω. Αυτό 100% είναι κάτι το οποίο ήταν ξεκάθαρα από τον πρωταθλητισμό. Δεν ξέραμε πώς αλλιώς να δουλέψουμε, όταν ας πούμε έχεις στόχους κάποιους αγώνες, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, πανελλήνιο και οτιδήποτε. Δεν μπορείς να πεις ‘Εντάξει μωρέ, θα το κάνω αύριο’. Δεν υπάρχει ‘Θα το κάνω αύριο’, σε ένα μήνα έχω αγώνες, πρέπει να γίνει τώρα. Οπότε αυτό με βοήθησε».

Επιπλέον, η Αποστολία Ζώη σημείωσε ότι «Παρόλα αυτά, αυτό που δεν με βοήθησε ήταν το γεγονός ότι στις καταδύσεις και γενικά σε οποιοδήποτε άθλημα, κατά κάποιο τρόπο πέρα από τα πίσω κυκλώματα -γιατί παντού υπάρχουν αυτά- όταν θα πήγαινες να κάνεις τη βουτιά σου, να πέσεις στους αγώνες σου, έπρεπε να τα κάνεις πολύ λάθος όλα για να μην κερδίσεις.

Αν πραγματικά άξιζες, θα κέρδιζες και ακόμα κι αν ήταν θετικά προσκείμενοι με κάποιον άλλον αθλητή οι κριτές και πάλι μπορεί να έχανες μια φορά, αλλά την επόμενη μπορούσες να νικήσεις. Στο τραγούδι όλο αυτό δεν υπάρχει. Εγώ θεωρούσα ότι μόνο με δουλειά μπορεί να γίνει όλο αυτό, με σκληρή δουλειά και με κατεβασμένο το κεφάλι.

Μέχρι πάρα πολύ αργά έκανα μόνο αυτό, οπότε ναι μεν με βοήθησε αλλά μέχρι να αντιληφθώ όλη τη κατάσταση σε αυτό το χώρο, ότι μπορούν να σου κάνουν κάτι το οποίο είναι κακό, τα πισώπλατα μαχαιρώματα ή οτιδήποτε… Άργησα να μην το παίρνω προσωπικά, ότι είναι έτσι ο χώρος και ακόμα μερικές φορές ζορίζομαι».

«Αυτό δεν με βοήθησε. Έχω ακόμα τη ρομαντική πλευρά των καταδύσεων που ήταν ότι με πολλή δουλειά πας μπροστά. Δεν ισχύει ακριβώς (στο τραγούδι), θέλει να κάνεις και τις σωστές παρέες και τα σχετικά πράγματα που σε αυτό εγώ δεν είμαι καθόλου καλή».

«Εγώ κάνω παρέα μόνο με τους ανθρώπους που πραγματικά μπορώ να συζητήσω πράγματα, γιατί νιώθω ότι αλλιώς χάνω το χρόνο μου. Ο χρόνος για εμένα στη ζωή είναι το πιο σημαντικό και αν τον ξοδεύω σε ανθρώπους με ψεύτικο τρόπο είναι σαν να περνάει η ζωή μου χωρίς λόγο» δήλωσε καταληκτικά η τραγουδίστρια.