Απόστολος Γκλέτσος: «Δεν θα ξαναμιλήσω για πολιτική»

«Όλη μου την καριέρα τη χρωστάω στον Μανούσο Μανουσάκη και τον Σταμάτη Φασουλή», είπε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του σήμερα (17.02.2026) στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno», ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε για όλα στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

«Έχω ξαναπαίξει με τον Λάκη Λαζόπουλο. Πάντα με τον Λάκη είχαμε συμπάθειες. Μιλάγαμε πολιτικά. Είχαμε πολιτική κουβέντα πάντα», είπε αρχικά ο Απόστολος Γκλέτσος.

Ο Απόστολος Γκλέτσος είπε στη συνέχεια: «Έχω πει ότι δεν θα ξαναμιλήσω για πολιτική. Η σιωπή τη δεδομένη στιγμή από μένα είναι πολιτικότατη. Δεν θέλω να μιλήσω δημόσια αυτήν την στιγμή, δεν θέλω να μιλήσω για πολιτική γιατί νομίζω ότι είναι καλύτερα.

Είναι καλύτερα να μην μιλήσω εγώ. Δεν είναι θέμα απογοήτευσης. Είναι θέμα ολοκλήρωσης ενός κύκλου, προσωπικού. Έφυγα γεμάτος. Ό,τι μπορούσα έκανα».

Ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε επίσης: «Σε δύο ανθρώπους χρωστάω την καριέρα μου όλη. Γιατί δεν ήταν ότι με πήρανε, ήταν ότι με μάθανε. Ήταν δάσκαλοί μου. Είναι ο αείμνηστος ο Μανούσος Μανουσάκης και ο Σταμάτης Φασουλής. Το ζωντανό κάποτε ήταν το καλύτερό μου. Τώρα, ήρθα ψαρωμένος, δεν μου αρέσει το ζωντανό γιατί έχω μία άργητα στο μυαλό. Προτιμώ να είμαστε μεγάλη παρέα. Τετ α τετ δεν θέλω ξανά. Δεν μπορώ».

Για τη Γη της Ελιάς, ο Απόστολος Γκλέτσος είπε: «Αισθάνομαι πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για τους δημιουργούς αυτούς τους τρεις, τη Βάνα, τον Γεωργίου και τον Κούλλη».