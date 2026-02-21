Απόστολος Γκλέτσος: «Ήταν μεγάλη μ@@@α αυτό που είπα για τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και ζητώ συγγνώμη»

Αποκαλυπτικός για ακόμη μια φορά ο Απόστολος Γκλέτσος έδωσε μια διαφορετική συνέντευξη στον Φάνη Λαμπρόπουλο και στην εκπομπή «Αγκαλιά του Φάνη».

Ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε στον Φάνη Λαμπρόπουλο για την πορεία του στην τηλεόραση, τις συνεργασίες του, ενώ ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον Χριστόφορο Παπακαλιάτης για παλαιότερη δήλωσή του σχετικά με τη σειρά «Maestro».

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του στη «Γη της Ελιάς» του MEGA, ανέφερε: «Στην “Γη της Ελιάς” μπήκα τα τελευταία χρόνια. Ήμουν ξανά με τα παιδιά κι αθροιστικά στην Κύπρο εξαετία. Κάνουμε τη δουλειά μας και νιώθω πολλή αγάπη για αυτό που κάνω. Ο Γεωργίου θα συνεχίσει κι αυτό που κάνει το κάνει πολύ καλά, όπως κι ο Κούλης Νικολάου κι η Βάνα Δημητρίου».

Σε ερώτηση για το επίμαχο σχόλιο που είχε κάνει στο παρελθόν, απάντησε: «Ήταν μια μεγάλη μαλ…ία που είπα για τον Χριστόφορο και ζητώ συγγνώμη. Ήταν πολύ μεγάλη μπαρούφα. Έχω ορκιστεί να μη διατυπώσω ποτέ ξανά άποψη για συνάδελφο, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος».

Μιλώντας, επίσης, για τους «Ψίθυρους Καρδιάς» και τη συνεργασία του με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, σημείωσε: «Ήταν η πρώτη δουλειά της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους. Κοιμήθηκε άγνωστη και την επόμενη ήταν εξώφυλλο στα Νέα. Είναι αγέραστη».