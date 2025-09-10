Απόστολος Λύτρας και Θεοδώρα Παπαδοπούλου στη Μύκονο για το τέλος των φετινών διακοπών τους

Απόστολος Λύτρας και Θεοδώρα Παπαδοπούλου παντρεύτηκαν το καλοκαίρι και στη συνέχεια ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Η Μύκονος ήταν για ακόμα μια φορά, ένα από τα νησιά που επέλεξαν για να χαλαρώσουν.

Ο φρεσκοπαντρεμένος Απόστολος Λύτρας και η σύζυγός του πλέον Ντόρα Παπαδοπούλου, μετά το ταξίδι του μέλιτος στην Σαντορίνη, το οποίο σημαδεύτηκε από ένα ατύχημα καθώς το σκάφος τους προσάραξε σε ξέρα και βυθίστηκε, δεν πτοήθηκαν από το απρόβλεπτο περιστατικό και ταξίδεψαν στην Μύκονο, όπου ο γνωστός ποινικολόγος διατηρεί σπίτι.

Ο Νικ Κουρούμαλος συνάντησε το νιόπαντρο ζευγάρι σε βραδινή έξοδό του στα Ματογιάννια. Αφού δέχθηκε τις καθιερωμένες ευχές, ο Απόστολος Λύτρας μίλησε στον ρεπόρτερ του Mykonos Live TV για τις διακοπές του στο νησί των Ανέμων ενώ στην ερώτηση για το ποια εκπομπή του αρέσει δήλωσε ότι περιμένει να τις δει, ότι υπάρχουν πολλές αλλαγές και ότι οι άξιοι και αυτοί που προσφέρουν ενημέρωση θα έχουν και τα ανάλογα αποτελέσματα.

Θυμίζουμε ότι ο 52χρονος δικηγόρος και η αγαπημένη του, η οποία είναι μεσίτρια στο επάγγελμα, παντρεύτηκαν τον Ιούλιο σε γνωστό κτήμα στην Βάρη, σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, ενώ στο πλευρό του Απόστολου Λύτρα ήταν οι δύο μεγαλύτερες κόρες του από τον πρώτο γάμο του. Αντί για παραδοσιακή δεξίωση, το ζευγάρι διοργάνωσε ένα λαμπερό πάρτυ για τους περίπου 100 καλεσμένους του.