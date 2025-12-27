Αργύρης Πανταζάρας για Σίσσυ Τουμάση: Ο γάμος μας ήταν μια κρυφή συμφωνία

Για τον γάμο του με τη Σίσσυ Τουμάση μίλησε ο Αργύρης Πανταζάρας σε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» το μεσημέρι του Σαββάτου (27.12.2025) και έκανε μαζί με τη Ναταλία Γερμανού μία προσωπική ανασκόπηση για τη χρονιά που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες. Μάλιστα, ο Αργύρης Πανταζάρας αναφέρθηκε στη σύζυγό του, Σίσσυ Τουμάση, δηλώνοντας ότι έχουν κοινές επιθυμίες και στόχους.

«Ο γάμος μας ήταν μια κρυφή συμφωνία. Θα προσθέσω στο “για πάντα” και το “για όσο πάει”. Είναι ο θαυμασμός αλλά όχι όπως κοιτάει ένας θεατής μια παράσταση ή έναν καλλιτέχνη αλλά με τον τρόπο του να θαυμάζεις τον άλλον όπως είναι στη ζωή. Το πως εξελίσσεται, πως αναπνέει μπροστά μου για αυτό που πραγματικά είναι και μπορεί να γίνει», είπε ο Αργύρης Πανταζάρας.

«Έχουμε κοινές επιθυμίες και στόχους. Θέλω πολύ να δουλεύουμε μαζί. Μου αρέσει ως παρτενέρ, συνεργάτιδα και φίλη», δήλωσε στη συνέχεια για τη σύζυγό του.

Αμέσως μετά η κουβέντα έφτασε στον χώρο της υποκριτικής τέχνης και ο γνωστός ηθοποιός, υπογράμμισε: «Η πολιτεία δεν βοηθάει τον κινηματογράφο στη χώρα μας. Έχουμε καλό επίπεδο θεάτρου και καλούς ηθοποιούς. Δεν έχουμε ατζέντη. Στη χώρα μας έχουμε κοντή μνήμη. Δεν θυμάσαι που έπαιξαν ηθοποιοί και τις παραστάσεις ανέβασαν σκηνοθέτες».

Σημειώνεται ότι ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση παντρεύτηκαν στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο γάμος τους έγινε το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023 κάτω από άκρα μυστικότητα.