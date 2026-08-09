Άριελ Κωνσταντινίδη: Φλερτάρω και με φλερτάρουν, δεν έχω σταθερό σύντροφο στη ζωή μου

«Εγώ νιώθω ερωτευμένη με τη ζωή γενικότερα. Είμαι ερωτευμένη με το μωρό μου, με τα βιβλία που διαβάζω, με πράγματα που βλέπω και με συγκινούν» δήλωσε η Άριελ Κωνσταντινίδη σε νέα της συνέντευξη.

Για την προσωπική της ζωή και για το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα μίλησε, μεταξύ άλλων, η Άριελ Κωνσταντινίδη στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο.

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Ακολουθεί ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή της:

Σε προσωπικό επίπεδο υπάρχει κάποιος άνθρωπος δίπλα σου αυτή την περίοδο;

Φλερτάρω και με φλερτάρουν, αυτό συμβαίνει. Όμως δεν έχω κάποιον σταθερό σύντροφο στη ζωή μου.

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Θα ήθελες να υπάρξει;

Δεν νομίζω ότι αυτό προγραμματίζεται. Κανένας άνθρωπος δεν θέλει να είναι μόνος του. Όλοι θέλουμε συνοδοιπόρους στη ζωή μας. Από την άλλη, όμως, δεν μου λείπει κάτι. Δεν αισθάνομαι ότι ψάχνω εναγωνίως έναν άνθρωπο. Δεν έχω αυτή την έλλειψη.

Είσαι, πάντως, ανοιχτή σε έναν νέο έρωτα;

Εγώ νιώθω ερωτευμένη με τη ζωή γενικότερα. Είμαι ερωτευμένη με το μωρό μου, με τα βιβλία που διαβάζω, με πράγματα που βλέπω και με συγκινούν. Ζω με αυτό το συναίσθημα του έρωτα χωρίς να χρειάζεται να προσωποποιείται. Αν κάποια στιγμή προσωποποιηθεί σε έναν άνθρωπο, θα είναι πολύ όμορφο.