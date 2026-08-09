Ανδρομάχη: «Κάποιοι άντρες είναι απλά “κατώτεροι των περιστάσεων”»

Η Ανδρομάχη είναι μία γνήσια καλλιτέχνιδα, η οποία εκφράζεται μέσα από τα τραγούδια της. Μάλιστα, όπως έχει αποκαλύψει στο παρελθόν γράφει και στίχους και έχει υπογράψει πολλές από τις επιτυχίες της.

Την Κυριακή (09.08.2026) η νεαρή τραγουδίστρια και σύζυγος του Γιώργου Λιβάνη δημοσίευσε ένα απόσπασμα από ένα νέο της τραγούδι, που έχει τίτλο «Αν ήμουν άντρας». Ταυτόχρονα, η Ανδρομάχη έστειλε ένα μήνυμα σε όλες τις γυναίκες.

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«Κορίτσια μου, κάποιοι άντρες είναι απλά “κατώτεροι των περιστάσεων”.

Όμορφη καλοκαιρινή Κυριακούλα εύχομαι.

Ο ανεμιστήρας είναι paid actor», έγραψε στην ανάρτησή της η Ανδρομάχη.

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Επίσης η Ανδρομάχη έγραψε στο βίντεο: «Είναι ανοιχτά τα δικαστήρια και σήμερα»..

«Η μητρότητα είναι υπέροχη, σε γεμίζει πολύ διαφορετικά. Νομίζω δεν μπορεί αν συγκριθεί με κάτι. Είναι πολύ μοναδικό το συναίσθημα. Προσφέρεις τα πάντα σε έναν άλλο άνθρωπο, τον βλέπεις να μεγαλώνει, σου μοιάζει και μοιάζει στον άνθρωπό σου. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο και ιδιαίτερο.

Εγώ γενικά δεν αγχώνομαι για τίποτα. Ο Γιώργος ήταν κουλ, γενικά το απολαύσαμε και όταν το μάθαμε και όταν ήρθε. Το ζήσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν 9 μήνες γαλήνης, υπέροχοι, περάσαμε φανταστικά. Μπορώ να μιλάω για ώρες για τον μπέμπη και την εγκυμοσύνη. Δεν αγχώθηκα για τίποτα, γιατί έχω αποφασίσει ότι θα αγχώνομαι για συγκεκριμένα πράγματα, όπως η υγεία και για τίποτα άλλο. Για οτιδήποτε λύνεται, δεν αγχώνομαι. Είπα ότι θα γεννήσω και θα κάνω ένα μικρό διαλειμματάκι. Στους 2,5 μήνες αφού γέννησα, ξεκίνησα να δουλεύω. Δεν κρατήθηκα κιόλας», είχε δηλώσει τον περασμένο Μάιο στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.