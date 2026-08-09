Η Κλέλια Ανδριολάτου έκανε γιόγκα, με φόντο τον ποταμό Αχέροντα και μαγνήτισε τα βλέμματα

Σε mood διακοπών βρίσκεται εδώ και μερικές εβδομάδες η Κλέλια Ανδριολάτου. Αυτό το διάστημα η όμορφη ηθοποιός απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης και ηρεμίας στον ποταμό Αχέροντα.

Η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία πριν από λίγο καιρό γύρισε, στο πλάι του Χριστόφορου Παπακαλιάτη τον τελευταίο κύκλο της επιτυχημένης σειράς του MEGA, «Maestro», μοιράζεται συχνά στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους. Την Κυριακή (09.08.2026) μοιράστηκε ένα βίντεο από τις διακοπές της, αποκαλύπτοντας και επιδόθηκε σε επίδοξες κινήσεις γιόγκα.

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Μάλιστα, στην ανάρτησή της αποκάλυψε ότι το μέρος που επέλεξε να κάνει τη γυμναστική της ήταν ο ποταμός Αχέροντας.

«Healing», έγραψε στη λεζάντα που σημαίνει «θεραπευτικά».

Παρότι η Κλέλια Ανδριολάτου επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική της ζωή, κατά καιρούς μοιράζεται μικρές στιγμές από την καθημερινότητά της, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μία γεύση από τη ζωή της εκτός δουλειάς.

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Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της αγαπημένης σειράς που προβάλλεται στο MEGA και στο Netflix ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2025 και πραγματοποιήθηκα τόσο στην Αθήνα όσο και στους Παξούς, ενώ τα Χριστούγεννα γυρίστηκαν και κάποιες σκηνές στη Βουδαπέστη.

Σημειώνεται ότι στα νέα επεισόδια θα δούμε κι άλλα πρόσωπα, τα οποία θα υποδυθούν οι ηθοποιοί Γιώργος Χρυσοστόμου και Ανθή Ευστρατιάδου.