Άριελ Κωνσταντινίδη: Θα μπορούσα να έχω καταρρεύσει από όλα όσα έζησα και να μην είμαι σήμερα εδώ

Τόσα στα επικριτικά σχόλια στα social media όσο και στις δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει σαν παιδί αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Άριελ Κωνσταντινίδη στη νέα συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο.

Οι δύσκολες εμπειρίες που έζησες ως παιδί επηρέασαν τον τρόπο που μεγαλώνεις τα δικά σου παιδιά;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φυσικά. Με διαμόρφωσαν ως άνθρωπο. Θα μπορούσα να έχω καταρρεύσει από όλα όσα έζησα και να μην είμαι σήμερα εδώ. Αντί γι’ αυτό προσπάθησα να δω πως μπορεί ο πόνος να γίνει δύναμη.

Όλα εξαρτώνται από το αν θα αφήσεις μια δυσκολία να σε ρουφήξει ή αν θα τη χρησιμοποιήσεις για να φτάσεις πιο κοντά στην αλήθεια σου.

Τα επικριτικά σχόλια που δέχτηκες όταν έμεινες έγκυος στα 54 έχουν σταματήσει;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τώρα ασχολούνται με το δέρμα μου. Ο καθένας εκφράζει ό,τι κουβαλάει μέσα του. Δεν με επηρεάζει. Δεν με αγγίζει. Έχω ροδόχρου ακμή, η οποία επιδεινώθηκε από τις ορμόνες της εγκυμοσύνης και επηρεάζεται ακόμη και από κάποιες τροφές.

Δεν πρόκειται, όμως, να κρύβομαι ή να καλύπτω κάτι επειδή κάποιοι θέλουν να σχολιάσουν. Είναι αγένεια να σχολιάζεις την εμφάνιση ενός ανθρώπου. Προτιμώ τους ευγενικούς και ειλικρινείς ανθρώπους.

Είναι αλήθεια ότι σκέφτεσαι να βαφτίσεις και τα τρία παιδιά μαζί;

Είναι μια σκέψη. Πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τα δυο αγόρια και μετά θα δούμε. Ίσως γίνει και κοινή βάφτιση.