Άρης Μουγκοπέτρος: «Τι πρέπει να γίνει για να μη ρισκάρουμε τη ζωή μας, επειδή ο οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πιει και να οπλοφορεί»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος ξέσπασε με αφορμή αυτό και άλλα συμβάντα που έχουν γίνει σε πανηγύρια. Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες ακόμη ένα άγριο περιστατικό έλαβε χώρα σε εκδήλωση στην Αιτωλοακαρνανία έλαβε, όπου η Γωγώ Τσαμπά, που τραγουδούσε εκεί, προσπαθούσε να σταματήσει τον τσακωμό, φωνάζοντας από το μικρόφωνο.

Ο γνωστός μουσικός που πρόσφατα ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει ένα βιβλίο για τη ζωή του, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram ζητώντας από την πολιτεία να προστατέψει τους ανθρώπους που πηγαίνουν στα πανηγύρια για να διασκεδάσουν και καταλήγουν να κινδυνεύουν, ενώ ταυτόχρονα ο Άρης Μουγκοπέτρος σημείωσε ότι ο ίδιος ζει από θαύμα. Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου έγινε γνωστός στο Πανελλήνιο εξαιτίας του ατυχήματος με κροτίδα που είχε το περασμένο Πάσχα και του στέρησε 2,5 δάχτυλα από το δεξί του χέρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με θλίβει πολύ το γεγονός ότι σε κάποιους κάνει ακόμα εντύπωση η οποιαδήποτε φασαρία σ’ ένα πανηγύρι. Είναι ένα συνηθισμένο πλέον φαινόμενο και πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για να μεριμνήσει η πολιτεία, ώστε να κάνει το αυτονόητο, να μας παρέχει προστασία.

Στέλνουμε τα παιδιά μας, στέλνουμε φίλους μας, πάμε και οι ίδιοι, έχουμε δουλέψει οι ίδιοι κι όλοι κρυβόμαστε πίσω απ’ το δάχτυλό μας. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή για να μη ρισκάρουμε τη ζωή μας σε κάθε εκδήλωση, επειδή ο οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πιει και μπορεί να οπλοφορεί; Μπορεί να έχει το οποιοδήποτε πρόβλημα στον εγκέφαλό του και να θέλει να εκτονωθεί πάνω μας!

Εγώ έχω ζήσει και ζω από θαύμα… Τι άλλο πρέπει να γίνει; Πρέπει κάθε μέρα να γίνονται φασαρίες, μαχαιρώματα και λοιπά…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά τις φασαρίες, στο βιβλίο που ετοιμάζεται τώρα, αυτά που θα γράψω θα σας φαίνονται ότι είναι γουέστερν», ξέσπασε ο Άρης Μουγκοπέτρος μέσω του Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)

Σημειώνεται ότι στο τελευταίο συμβάν στην Αιτωλοακαρνανία για άγνωστο λόγο ξέσπασε άγρια συμπλοκή και άρχισαν να εκσφενδονίζονται τραπέζια, καρέκλες και μπουκάλια.