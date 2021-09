Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο ηθοποιός Αρτ Μετράνο, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τον ρόλο του ως «αστυνόμος Μάουζερ» στη σειρά ταινιών «Μεγάλη των Μπάτσων Σχολή». Την είδηση επιβεβαίωσε στο The Hollywood Reporter, ο γιος του ηθοποιού.

Ο Αρτ Μετράνο πέθανε την Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου από φυσικά αίτια στο σπίτι του στη Φλόριντα. Ο «αστυνόμος Μάουζερ» της «Μεγάλης των Μπάτσων Σχολής» αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα. Εκτός από τις εμφανίσεις τους σε δύο ταινίας της «Μεγάλης των Μπάτσων Σχολής» το 1984 και το 1985 ο Αρτ Μετράνο είχε εμφανιστεί και σε άλλες τηλεοπτικές σειρές όπως «Happy Days», «All in the Family», «Bewitched», «Starsky and Hutch» και «Mod Squad».

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του εμφανιζόταν σε ένα σόου στην Καλιφόρνια με τίτλο The Amazing Metrano όταν το 1970 τον είδε ένας παραγωγός του σόου «The Tonight Show Starring Johnny Carson» ο οποίος εντυπωσιάστηκε από το ταλέντο του και του «άνοιξε την πόρτα» για τα επόμενα βήματά του. Στο απόγειο της καριέρας του, το 1989, είχε ένα τρομακτικό ατύχημα καθώς έπεσε από μια σκάλα ενώ έκανε επισκευές στη στέγη του σπιτιού του με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα στη σπονδυλική στήλη και να μείνει τετραπληγικός.

«Ήταν στο απόγειο της καριέρας του όταν αυτό συνέβη και τότε όλα σταμάτησαν. Αλλά κατάφερε να χαρεί τη ζωή και να ξεπεράσει τις δυσκολίες» δήλωσε ο γιος του Αρτ Μετράνο.

Art Metrano, Stand-Up Comic and ‘Police Academy’ Actor, Dies at 84 https://t.co/l9MZy4vAFU — The Hollywood Reporter (@THR) September 9, 2021

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter