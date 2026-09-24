Αθηνά Μαξίμου: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είπε ποτέ ψέματα για αυτό που ήταν»

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Αθηνά Μαξίμου και μίλησε για το θέμα των τελευταίων ημερών, τον πρόωρο και άδικο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Πέμπτη (24.09.2026) στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 και αναφέρθηκε στον αδικοχαμένο τραγουδιστή. Όπως είπε η Αθηνά Μαξίμου, παρόλο που ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν φίλος της, πιστεύει ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν είπε ποτέ ψέματα για αυτό που είναι και για τον λόγο αυτόν ήταν τόσο αγαπητός στο κοινό.

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«Σε πληροφορώ ότι διάβασα και αρκετά σχόλια τα οποία ήταν κακοπροαίρετα, κακεντρεχέστατα και λες “δεν είναι δυνατόν”. Υπάρχει μια συλλογική θλίψη για τον Γιώργο Μαζωνάκη νομίζω και για τον τρόπο με τον οποίο συνέβη και για το άδικο του πράγματος και για το ότι αισθάνεσαι ανυπεράσπιστος σε μια πολιτεία που ξαφνικά πας σε ένα γιατρό και δεν ξέρεις αν όντως είναι γιατρός», δήλωσε η Αθηνά Μαξίμου.

«Είσαι ανυπεράσπιστος. Και δεν μιλάμε για το αν θα δεις μια κακή παράσταση, εντάξει; Για το αν κάποιος είναι ηθοποιός ή δεν είναι ηθοποιός. Που έχεις μια επιλογή να πεις θα πάω, δεν θα πάω. Αυτό είναι θέμα ζωής και θανάτου. Είναι θέμα ζωτικού λάθους. Είναι σοκαριστικό. Ένας φίλος μου γιατρός μου είπε “Αθηνά, είναι τρομερό γιατί είναι σαν αυτός ο άνθρωπος να πέθανε για να σώσει κάποιον άλλον”. Μιλάμε για εγκλήματα από ένα σημείο κα μετά. Είναι έγκλημα αυτό», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

«Τον Γιώργο Μαζωνάκη τον συνάντησα ελάχιστες φορές. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει καμία σημασία. Για μένα η αλήθεια είναι αυτή», ανέφερε ακόμα

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«Ήταν τόσο αληθινός ο τρόπος με τον οποίο υπήρχε μέσα σε αυτό τον χώρο, τόσο αυθεντικός. Αισθάνομαι ότι δεν είπε ποτέ ψέματα για αυτό που ήταν. Είχε αποδεχτεί ότι “ρε παιδιά, εγώ αυτό είμαι” και το άφηνε με τόση γλύκα να υπάρχει. Και γι’ αυτό ακουμπάει τόσο πολύ τον κόσμο», πρόσθεσε η Αθηνά Μαξίμου για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Είναι τρομερό, στενόχωρο και πολύ κρίμα. Πάρα πολύ κρίμα. Εγώ δηλαδή σας λέω δεν ήταν φίλος μου, έτσι; Τις τελευταίες μέρες ξυπνάω κάθε πρωί με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη στο κεφάλι μου. Σημασία έχει τι σου αποπνέει σαν ύπαρξη που παύει να υπάρχει με αυτόν τον τρόπο», υπογράμμισε στη συνέχεια.