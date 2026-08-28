Lifestyle

Αθηνά Οικονομάκου: Εξόρμηση στο Γύθειο με τον Μπρούνο Τσερέλα να κάνει κατάδυση

Τα παιδιά να τον ενθαρρύνουν φωνάζοντας «Μπρούνο, Μπρούνο»
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Λίγο καλοκαίρι ακόμα για την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα να απολαμβάνου τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου στο Γύθειο. Η ηθοποιός διατηρεί εξοχική κατοικία στο Γύθειο καθώς κατάγεται από τη Σκάλα Λακωνίας.

Έπειτα από ένα καλοκαίρι γεμάτο ταξίδια, ήλιο και θάλασσα, το τέλος του Αυγούστου βρίσκει την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα, μαζί σε μία ήρεμη απόδραση στο νότιο άκρο της Πελοποννήσου.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας, έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά της, θέλησε να κρατήσει μερικές ακόμη καλοκαιρινές στιγμές μακριά από την ένταση της καθημερινότητας.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανέβασε στιγμιότυπα από την οικογενειακή τους εξόρμηση στη θάλασσα.

Στα στιγμιότυπα, τα παιδιά της απολαμβάνουν τη βόλτα με το σκάφος, ενώ ο Μπρούνο Τσερέλα, φορώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό κατάδυσης, ετοιμάζεται να βουτήξει στα καταγάλανα νερά και τα παιδιά να τον ενθαρρύνουν φωνάζοντας «Μπρούνο, Μπρούνο».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
230
112
82
65
45
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo