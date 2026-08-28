Αθηνά Οικονομάκου: Εξόρμηση στο Γύθειο με τον Μπρούνο Τσερέλα να κάνει κατάδυση

Λίγο καλοκαίρι ακόμα για την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα να απολαμβάνου τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου στο Γύθειο. Η ηθοποιός διατηρεί εξοχική κατοικία στο Γύθειο καθώς κατάγεται από τη Σκάλα Λακωνίας.

Έπειτα από ένα καλοκαίρι γεμάτο ταξίδια, ήλιο και θάλασσα, το τέλος του Αυγούστου βρίσκει την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα, μαζί σε μία ήρεμη απόδραση στο νότιο άκρο της Πελοποννήσου.

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Η ηθοποιός και επιχειρηματίας, έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά της, θέλησε να κρατήσει μερικές ακόμη καλοκαιρινές στιγμές μακριά από την ένταση της καθημερινότητας.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανέβασε στιγμιότυπα από την οικογενειακή τους εξόρμηση στη θάλασσα.

Στα στιγμιότυπα, τα παιδιά της απολαμβάνουν τη βόλτα με το σκάφος, ενώ ο Μπρούνο Τσερέλα, φορώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό κατάδυσης, ετοιμάζεται να βουτήξει στα καταγάλανα νερά και τα παιδιά να τον ενθαρρύνουν φωνάζοντας «Μπρούνο, Μπρούνο».