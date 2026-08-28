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Μελίνα Ασλανίδου: Η τούρτα-έκπληξη από τους συνεργάτες της για τα γενέθλιά της

Η κίνηση που αιφνιδίασε τη γοητευτική τραγουδίστρια και το μήνυμα της για τον ακριτικό Έβρο
Η Μελίνα Ασλανίδου
Η Μελίνα Ασλανίδου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Ξετρελάθηκε η Μελίνα Ασλανίδου με την έκπληξη που της ετοίμασαν οι δικοί της άνθρωποι για τα γενέθλιά της. Η τραγουδίστρια σήμερα Παρασκευή έγινε 52 ετών.

Βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η Μελίνα Ασλανίδου, αποτυπώνει τη στιγμή που οι δικοί της άνθρωποι την αιφνιδιάζουν με την κίνησή τους.

Ενώ έχουν μόλις γευματίσει, της παρουσιάζουν μία τούρτα, με την ίδια να μην μπορεί να κρύψει την έκπληξή της. Πέρα από το βίντεο, μοιράστηκε και μερικές σκέψεις για τον Έβρο, έναν τόπο «με ιστορία, μνήμη και ψυχή», όπως τον χαρακτήρισε. Μεταξύ άλλων, εξέφρασε τον προβληματισμό της για τη σταδιακή μείωση του πληθυσμού, τονίζοντας ότι η παρουσία της εκεί δεν συνδέεται μόνο με τη δουλειά της, αλλά αποτελεί και ένα μήνυμα στήριξης στους ανθρώπους που επιμένουν να μένουν στον τόπο τους.

Πιο αναλυτικά, η τραγουδίστρια έγραψε στην ανάρτησή της: «Σήμερα, στα γενέθλιά μου, θα τραγουδήσω σε έναν ιερό τόπο για μένα. Στο Διδυμότειχο. Εδώ, όπου νιώθω πως η καρδιά της χώρας μου χτυπάει πιο δυνατά. Εδώ, στον Έβρο, σε έναν τόπο με ιστορία, μνήμη, ψυχή. Κι όμως… κάθε φορά οι κάτοικοι λιγοστεύουν.

Και αναρωτιέμαι: γιατί; Πώς γίνεται ένας τόπος με τόσο βαθιές ρίζες, τόσο μεγάλη ιστορία και τόσο δυνατούς ανθρώπους να αδειάζει; Ίσως, γι’ αυτό η συγκίνηση σήμερα να είναι στο απόλυτο ναδίρ. Γιατί δεν έρχομαι απλώς να τραγουδήσω. Έρχομαι να συναντήσω ανθρώπους που μένουν. Να ενώσουμε τις φωνές μας. Να θυμηθούμε πως αυτοί οι τόποι δεν είναι απλώς σημεία στον χάρτη. Είναι η ψυχή μας. Και σήμερα, στα γενέθλιά μου, θέλω το τραγούδι μου να είναι ένα μεγάλο ”είμαι εδώ”. Για τον τόπο. Για τους ανθρώπους. Για την Ελλάδα».

Η Μελίνα Ασλανίδου βρέθηκε στο Διδυμότειχο λόγω μια συναυλίας που θα δώσει απόψε, Παρασκευή 28 Αυγούστου.

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