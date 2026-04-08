Αθηνά Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα: «Ήταν να συμβεί…»

Συνέντευξη στο περιοδικό Hello και τη Μαρία Κολλιάτσα παραχώρησε η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία μίλησε για τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα και τον γάμο τους.

Σε ερώτηση για το τι τίτλο θα έβαζε στο love story με τον Μπρούνο Τσερέλα, η Αθηνά Οικονομάκου είπε πως θα ταίριαζε ο τίτλος: «Ήταν να συμβεί…».

«Από την πρώτη στιγμή, η συνέπεια των λόγων και των πράξεών του. Σπάνιο προτέρημα στις μέρες μας το να είσαι συνεπής, να κουβαλάς την ευθύνη των λόγων και των πράξεών σου», ανέφερε η ηθοποιός για το χαρακτηριστικό του συντρόφου της που κατάφερε να την γοητεύσει.

Σε ερώτηση για τις φήμες για τον γάμου τους που θα γίνει στην Πάρο το φετινό καλοκαίρι: «είναι κάτι πολύ προσωπικό και θα ήθελα να το κρατήσω έτσι» απάντησε η Αθηνά Οικονομάκου.

«Η ειλικρίνεια, ο σεβασμός και η αυθεντικότητα. Είναι η βάση σε κάθε σχέση, προσωπική ή επαγγελματική. Από τη στιγμή που αυτά τα στοιχεία λείπουν, αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω ούτε να συνδεθώ πραγματικά», ανέφερε η ηθοποιός για το ποιες είναι οι αδιαπραγμάτευτες αξίες που έχει στη ζωή της και που αποτελούν κόκκινη γραμμή για εκείνη.