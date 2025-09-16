Lifestyle

Αθηνά Οικονομάκου για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα: «Μακάρι να με δείτε νυφούλα το 2026»

«Ο Μπρούνο μαθαίνει ελληνικά, εγώ ακόμα δεν έχω ξεκινήσει ιταλικά» λέει η Αθηνά Οικονομάκου σε νέες δηλώσεις της
Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα
Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Πέρασα υπέροχα, ήταν ένα γεμάτο καλοκαίρι, κουράστηκα λίγο», είπε η Αθηνά Οικονομάκου, που έκανε διακοπές με τον Μπρούνο Τσερέλα, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας απάντησε για το καλοκαίρι που πέρασε, για τον σύντροφό της Μπρούνο Τσερέλα, ενώ έδειξε να ανυπομονεί για τον γάμο της.

«Πέρασα υπέροχα, ήταν ένα γεμάτο καλοκαίρι, κουράστηκα λίγο, αλλά ήταν ένα γεμάτο καλοκαίρι και το ευχαριστήθηκα. Ο Μπρούνο μαθαίνει ελληνικά, εγώ ακόμα δεν έχω ξεκινήσει ιταλικά. Αλλά καταλαβαίνω κάποια πράγματα και μαθαίνω.

Ο Μπρούνο είναι πιο ικανός σε αυτό. Το θέμα είναι ότι έχουμε τα αγγλικά, οπότε συνεννοούμαστε. Ο Μπρούνο καταλαβαίνει αρκετά πράγματα στα ελληνικά. Δεν ξέρω, ίσως, μπορεί… Μακάρι να με δείτε νυφούλα το 2026», είπε η Αθηνά Οικονομάκου.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου και πλέον οι δυο τους σκέφτονται πότε και πού θα κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους.

