Αθηνά Οικονομάκου: Κέντρισε τα βλέμματα στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου στο πλευρό του Μπρούνο Τσερέλα

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Κατά διαστήματα, τόσο η ηθοποιός όσο και ο Ιταλός σύντροφός της ανεβάζουν βίντεο και φωτογραφίες, μέσα από τα οποία φαίνεται η ευτυχία τους.

Αυτή τη φορά το έκαναν από το Μιλάνο όπου βρέθηκαν για να παρακολουθήσουν από κοντά την Εβδομάδα Μόδας. Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα πόζαραν μπροστά σε φωτογράφους και προχώρησαν στα ενδότερα.

Οι δυο τους παρακολούθησαν το εντυπωσιακό show του «Emporio Armani» στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026/2027. Η Αθηνά Οικονομάκου ξεχώρισε με ένα κομψό σύνολο και κέντρισε τα βλέμματα.

Η μέλλουσα σύζυγος του Μπρούνο Τσερέλα φρόντισε να αναδείξει τη θηλυκότητα και τη φρεσκάδα της, με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό της.

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα φέρονται να έχουν ήδη αποφασίσει πότε και πού θα παντρευτούν. Ο γάμος τους, αναμένεται να γίνει στο νησί που λατρεύουν, το καλοκαίρι του 2026. Πρόκειται για την Πάρο, την οποία στο παρελθόν έχουν επισκεφθεί και έχουν περάσει υπέροχα.