Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Γάμος στην Πάρο στις 27 Ιουνίου παρουσία στενών συγγενών και φίλων

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Κατά διαστήματα, τόσο η ηθοποιός όσο και ο Ιταλός σύντροφός της ανεβάζουν βίντεο, μέσα από τα οποία φαίνεται η ευτυχία τους. Ο γάμος τους, όπως φαίνεται, δεν θα αργήσει.

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα φέρονται να έχουν ήδη αποφασίσει πότε και πού θα παντρευτούν. Ο γάμος τους, αναμένεται να γίνει στο νησί που λατρεύουν, το καλοκαίρι του 2026. Πρόκειται για την Πάρο, την οποία στο παρελθόν έχουν επισκεφθεί και έχουν περάσει υπέροχα.

Την αποκάλυψη έκανε ο Χρήστος Κούτρας, ο οποίος το μεσημέρι της Κυριακής (18-01-2026) ανέφερε μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» πως το ζευγάρι θα παντρευτεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, στην Πάρο. Ένα νησί που, όπως όλα δείχνουν, έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά των δύο ερωτευμένων και μόνο τυχαία δεν επιλέχθηκε για μια τόσο σημαντική στιγμή της ζωής τους.

Όπως ειπώθηκε στον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής, η απόφαση έχει παρθεί και η ημερομηνία έχει οριστικοποιηθεί, με την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα να ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας στην Πάρο, παρουσία στενών φίλων και αγαπημένων προσώπων.

Μέχρι στιγμής, η ηθοποιός δεν έχει μοιραστεί δημόσια λεπτομέρειες για τα σχέδια του γάμου της, αφού όπως δήλωσε πρόσφατα θα ήθελε να μοιραστεί την στιγμή με ελάχιστα πρόσωπα από το περιβάλλον της.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου και η σχέση τους μέρα με τη μέρα δείχνει να δυναμώνει όλο και περισσότερο.

Το καλοκαίρι του 2025 μετά τις Μαλδίβες και την Αφρική, το ζευγάρι ταξίδεψε στο Γύθειο και στην Ελαφόνησο και αμέσως μετά αποφάσισαν να πάνε στη Μήλο. Πλέον οι δυο τους έχουν αφήσει πίσω το φετινό καλοκαίρι και δείχνουν έτοιμοι να επικεντρωθούν στις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.