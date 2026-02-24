Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκαλύπτει για τα προσκλητήρια και τον γάμο του ζευγαριού

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Κατά διαστήματα, τόσο η ηθοποιός όσο και ο Ιταλός σύντροφός της ανεβάζουν βίντεο, μέσα από τα οποία φαίνεται η ευτυχία τους. Ο γάμος τους, όπως φαίνεται, δεν θα αργήσει. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε το πρωί της Τρίτης (24-02-2026) πως ήδη έχουν σταλεί τα πρώτα προσκλητήρια σε καλεσμένους.

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα φέρονται να έχουν ήδη αποφασίσει πότε και πού θα παντρευτούν. Ο γάμος τους, αναμένεται να γίνει στο νησί που λατρεύουν, το καλοκαίρι του 2026. Πρόκειται για την Πάρο, την οποία στο παρελθόν έχουν επισκεφθεί και έχουν περάσει υπέροχα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή τόνισε πως το ζευγάρι έχει αποφασίσει και το πού θα παραθέσει τη γαμήλια δεξίωση.

«Μαθαίνω ότι έχουν φύγει προσκλητήρια, διοργανώνεται ο γάμος. Εμείς δεν έχουμε πάρει, εντάξει, δεν είμαστε προσκεκλημένοι, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ανοιχτός ο γάμος. Εγώ ξέρω κάποιους που έχουν πάρει και ανυπομονούν και θα περάσουν και πολύ όμορφα» είπε αρχικά η παρουσιάστρια του «Happy Day».

«Στην Πάρο θα γίνει ο γάμος και νομίζω ότι έχει κλείσει και το πού θα γίνει και η δεξίωση. Θα γίνει σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί, στον Κριό. Αλλά από ‘κει και πέρα τις περισσότερες λεπτομέρειες θα τις πει η ίδια» αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον επικείμενο γάμο του ζευγαριού.

Την αποκάλυψη για την ημερομηνία του γάμου έκανε ο Χρήστος Κούτρας, ο οποίος το μεσημέρι της Κυριακής (18-01-2026) ανέφερε μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» πως το ζευγάρι θα παντρευτεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, στην Πάρο. Ένα νησί που, όπως όλα δείχνουν, έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά των δύο ερωτευμένων και μόνο τυχαία δεν επιλέχθηκε για μια τόσο σημαντική στιγμή της ζωής τους.

Όπως ειπώθηκε στον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής, η απόφαση έχει παρθεί και η ημερομηνία έχει οριστικοποιηθεί, με την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα να ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας στην Πάρο, παρουσία στενών φίλων και αγαπημένων προσώπων.