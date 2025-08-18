Αθηνά Οικονομάκου, Μπρούνο Τσερέλα και η κόρη της ηθοποιού Σιέννα, στην πρώτη κοινή φωτογραφία από δείπνο

Συνεχίζει τις διακοπές της η Αθηνά Οικονομάκου, που μετά τα εξωτικά ταξίδια με τον μέλλοντα σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα, απολαμβάνει τις ομορφιές της χώρας μας. Στο Γύθειο, η ηθοποιός έχει μαζί και τα δύο παιδιά της, που όπως φαίνεται διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις με τον σύντροφό της. Ο γιος της Μάξιμος και η κόρη της Σιέννα, είναι η απόλυτη προτεραιότητα της ηθοποιού, όπως έχει εξομολογηθεί η ίδια.

Οι 4 τους περνούν αρκετό χρόνο μαζί, κάτι που φαίνεται να απολαμβάνουν. Το βράδυ της Κυριακής 17 Αυγούστου θέλησαν να απολαύσουν ένα όμορφο δείπνο με την ηθοποιό να δημοσιεύει στον λογαριασμό της στο instagram μια φωτογραφία, στην οποία τη βλέπουμε να ποζάρει χαμογελαστή με τον σύντροφό της Μπρούνο Τσερέλα αλλά και την κόρη της, Σιέννα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα από story που ανέβασε απόψε (17/8) στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αθηνά Οικονομάκου αποκάλυψε ότι βρέθηκε με τον σύζυγό της και την κόρη της σε μια ψαροταβέρνα της περιοχής. Στη φωτογραφία, η Αθηνά Οικονομάκου και ο εκλεκτός της καρδιάς της ποζάρουν χαμογελαστοί, με τη μικρή Σιέννα να έχει χωθεί στην αγκαλιά της μαμάς της.

Η εικόνα κέρδισε αμέσως την προσοχή των διαδικτυακών της φίλων, καθώς είναι από τις λίγες φορές που η Αθηνά Οικονομάκου μοιράζεται τέτοιες προσωπικές στιγμές.

Πρόσφατα, η Αθηνά Οικονομάκου έκανε δημοσίως μία τρυφερή ερωτική εξομολόγηση στον σύντροφό της, με αφορμή τα γενέθλιά του. Πλέον στο πρόσωπο του μπασκετμπολίστα Μπρούνο Τσερέλα έχει βρει τον άντρα που ήθελε πάντα να έχει στο πλευρό της και νιώθει υπερήφανη για την αγάπη τους.