Η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε βόλτα με σκάφος στην Κρήτη και φανέρωσε το ειδυλλιακό τοπίο που απολαμβάνει

Διακοπές με φίλους και συνεργάτες απολαμβάνει αυτό το διάστημα η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία μετά από αρκετές μέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης σε Κέρκυρα και Μύκονο βρίσκεται στα Χανιά.

Το Σάββατο (08.08.2026) η οικοδέσποινα της επιτυχημένης εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» αποκάλυψε ότι κάνει βόλτα με ένα σκάφος σε ένα ειδυλλιακό μέρος της Κρήτης, μαζί με τον Κωνσταντίνο Βασάλο και την Χριστίνα Κοντοβά. Η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε ένα βίντεο, στο οποίο έδειχνε χαλαρή και χαμογελαστή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η όμορφη παρουσιάστρια φορούσε ένα υπέροχο μαύρο μπικίνι και ασορτί γυαλιά ηλίου, ενώ είχε λυμένα τα μακριά της μαλλιά.

Σημειώνεται ότι η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται σε σχέση με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο τους τελευταίους μήνες. Ο 35χρονος διατηρεί 3 εστιατόρια στην Κέρκυρα. Όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις του, λατρεύει τα ταξίδια στον ελεύθερο χρόνο του και παρακολουθεί από κοντά αγώνες του Ολυμπιακού.