Lifestyle

Η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε βόλτα με σκάφος στην Κρήτη και φανέρωσε το ειδυλλιακό τοπίο που απολαμβάνει

Το βίντεο που ανέβασε στο Instagram
Η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε βόλτα με σκάφος στην Κρήτη και φανέρωσε το ειδυλλιακό τοπίο που απολαμβάνει
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Διακοπές με φίλους και συνεργάτες απολαμβάνει αυτό το διάστημα η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία μετά από αρκετές μέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης σε Κέρκυρα και Μύκονο βρίσκεται στα Χανιά.

Το Σάββατο (08.08.2026) η οικοδέσποινα της επιτυχημένης εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» αποκάλυψε ότι κάνει βόλτα με ένα σκάφος σε ένα ειδυλλιακό μέρος της Κρήτης, μαζί με τον Κωνσταντίνο Βασάλο και την Χριστίνα Κοντοβά. Η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε ένα βίντεο, στο οποίο έδειχνε χαλαρή και χαμογελαστή.

Η όμορφη παρουσιάστρια φορούσε ένα υπέροχο μαύρο μπικίνι και ασορτί γυαλιά ηλίου, ενώ είχε λυμένα τα μακριά της μαλλιά.

Σημειώνεται ότι η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται σε σχέση με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο τους τελευταίους μήνες. Ο 35χρονος διατηρεί 3 εστιατόρια στην Κέρκυρα. Όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις του, λατρεύει τα ταξίδια στον ελεύθερο χρόνο του και παρακολουθεί από κοντά αγώνες του Ολυμπιακού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
83
73
73
72
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας για την Εύα Καρύδη: «Θα το έκανα 500 φορές – Σημαντικό να είσαι με έναν άνθρωπο που θαυμάζεις»
«Μόλις την είδα κάπως, ότι τη στεναχώρησε αυτό, “κάτσε”, λέω, “εγώ φταίω γι’ αυτό, γιατί αν δεν ήταν μαζί μου, δεν θα γινόταν, οπότε εγώ πρέπει να αναλάβω την ευθύνη»
Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Ευαγγελία Καρύδη
Newsit logo
Newsit logo