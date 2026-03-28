Ιβάν Σβιτάιλο: Δεν ήθελα πάντα να κάνω οικογένεια γιατί ο ίδιος προέρχομαι από μία που «έσπασε»

Ο Ιβάν Σβιτάιλο παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και μίλησε για την επαγγελματική πορεία του, τις εντυπώσεις του από διάσημους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάστηκε στο πέρασμα των χρόνων, αλλά και για το κεφάλαιο «οικογένεια». Εξήγησε ότι το διαζύγιο που είχαν πάρει οι γονείς του, άφησε μέσα του τραύματα και διαμόρφωσε πτυχές του χαρακτήρα του.

Ο Ιβάν Σβιτάιλο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν ήθελα πάντα να κάνω οικογένεια γιατί ο ίδιος προέρχομαι από μία οικογένεια που “έσπασε”. Ο γονείς μου είχαν χωρίσει και αυτό μου άφησε πάρα πολλά κενά. Οπότε φοβόμουν κατά πόσο θα ήμουν ικανός. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχα σχέσεις με τον πατέρα μου. Προσπάθησα να τις αποκαταστήσω πριν φύγει από τη ζωή. Δεν μπορείς να τα συμπυκνώσεις όλα. Κάποια πράγματα θέλουν χρόνο για να ειπωθούν και κάποια τραύματα θέλουν χρόνο για να επουλωθούν», επισήμανε.

Σε ερώτηση αν το η ενασχόληση ενός άντρα με το μπαλέτο, μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση ως προς τη σεξουαλικότητά του, ο ηθοποιός και χορευτής σχολίασε πως αυτό συμβαίνει σε χώρες με έλλειψη παράδοσης και υποδομών: «Σε χώρες χωρίς παράδοση και υποδομές μπερδεύουν το μπαλέτο με τη σεξουαλικότητα. Είναι πολύ ωραίο να είσαι σε έναν χώρο που υπάρχουν τριάντα κορίτσια. Το θυμάμαι από μικρό παιδί εγώ. Δεν βλέπω τίποτα άσχημο εκεί. Και εγώ άκουγα διάφορα, ότι χορευτής σημαίνει ότι κάνεις στριπτίζ ή ότι είσαι ομοφυλόφιλος», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο μίλησε για τη συνεργασία του με την Άννα Βίσση: «Είναι μια συνεργάτιδα που κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει, την αγαπώ και της χρωστάω πολλά», ανέφερε ο Ιβάν Σβιτάιλο.

Ο Ιβάν Σβιτάιλο είπε σε άλλο σημείο: «Δεν μπορώ να ξεχάσω την ενέργεια της Μαρινέλλας, είναι μια μαχήτρια. Το έλεγε πάντα, ότι εγώ θα φύγω τραγουδώντας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μου φερόταν πάντα ευγενικά, δεν είχα κανένα θέμα μαζί του.