Ίντρα Κέιν: Οραματίζομαι μια Ελλάδα όπου οι Αφροέλληνες θα είναι συνηθισμένη εικόνα

«Εγώ δεν έχω κάποια ανάγκη να εξηγήσω ποια είμαι», ξεκαθάρισε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ίντρα Κέιν.

Για τη θέση της γυναίκας στην εξουσία, την αυτοδιάθεση, τη διαφορετικότητα και τα νεανικά της όνειρα μίλησε, μεταξύ άλλων, η Ίντρα Κέιν στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο νέο τεύχος του περιοδικού Marie Claire και τη δημοσιογράφο Αναστασία Καμβύση.

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«Εγώ δεν έχω κάποια ανάγκη να εξηγήσω ποια είμαι. Έχει όμως πάρα πολλή ανάγκη ο κόσμος να μάθει ποια είμαι, από πού κι ως πού έχω αυτή την άποψη και γιατί μιλάω. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με την ελληνική πραγματικότητα», δηλώνει η Idra Kayne για τις φορές που έχει αναγκαστεί να εξηγεί για την ταυτότητά της.

«Το καταλαβαίνω από τη μία, γιατί μόλις τα τελευταία 20 χρόνια – μπορεί και λιγότερο – η Ελλάδα αρχίζει να θεωρείται πολυπολιτισμική. Οπότε, οκ, θα πρέπει να τα εξηγώ. Κάνω δουλίτσα για την επόμενη γενιά», πρόσθεσε.

«Είχα πει κάποια στιγμή σε μία συνέντευξη ότι οραματίζομαι μια Ελλάδα όπου οι Αφροέλληνες θα είναι μια συνηθισμένη εικόνα. Δηλαδή δεν θα σε ρωτάει κανείς τίποτα όταν δηλώσεις Έλληνας και είσαι μαύρος. Δεν θα σου λέει “όχι, δεν είσαι”. Όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και είχε γίνει χαμός με τους φασίστες», συμπλήρωσε, ακόμα, η Idra Kayne στη νέα της συνέντευξη.