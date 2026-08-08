Lifestyle

Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε νέα χαριτωμένη φωτογραφία της τεσσάρων μηνών κόρης της

Οι διακοπές τους στην Πάρο συνεχίζονται
Κατερίνα Καινούργιου
H φωτογραφία που ανέβασε η Κατερίνα Καινούργιου
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Το πιο όμορφο καλοκαίρι της ζωής της περνάει η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς είναι το πρώτο που απολαμβάνει μαζί με την κορούλα της, Ξένια, που είναι καρπός του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Το Σάββατο (08.08.2026) η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε μία πολύ χαριτωμένη φωτογραφία της κόρης της στο Instagram. Μάλιστα, το φορμάκι του μωρού έδειχνε την αδυναμία της παρουσιάστρια στην Πάρο.

«Να σε Πάρο αγκαλιά;», έγραφε το ρουχαλάκι της Ξένιας, κάνοντας λογοπαίγνιο με το δημοφιλές νησί, όπου παραθερίζει φέτος το καλοκαίρι η αγαπημένη οικογένεια.

Η φωτογραφία που ανέβασε η Κατερίνα Καινούργιου με την κορούλα της

Το βράδυ της Τετάρτης (30.07.2026) δημοσίευσε στα stories της στο Instagram ένα γλυκό μήνυμα, αποκαλύπτοντας ότι έμαθε τι σημαίνει πραγματική αγάπη από τη στιγμή που έφερε στον κόσμο το μωράκι της.

«Νόμιζα ότι ήξερα τι είναι αγάπη και μετά έγινα μητέρα», έγραφε στα αγγλικά το μήνυμα που μοιράστηκε δημοσίως η Κατερίνα Καινούργιου.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Δευτέρας (27.07.2026) η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες από μία βραδινή βόλτα που έκανε με την κορούλα της στην πόλη της Πάρου. Μάλιστα, η λαμπερή παρουσιάστρια του ALPHA σε μία από αυτές κρατάει στην αγκαλιά της το μωρό της και δηλώνει: «Παντού μαζί».

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