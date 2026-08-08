Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε νέα χαριτωμένη φωτογραφία της τεσσάρων μηνών κόρης της

Το πιο όμορφο καλοκαίρι της ζωής της περνάει η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς είναι το πρώτο που απολαμβάνει μαζί με την κορούλα της, Ξένια, που είναι καρπός του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Το Σάββατο (08.08.2026) η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε μία πολύ χαριτωμένη φωτογραφία της κόρης της στο Instagram. Μάλιστα, το φορμάκι του μωρού έδειχνε την αδυναμία της παρουσιάστρια στην Πάρο.

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«Να σε Πάρο αγκαλιά;», έγραφε το ρουχαλάκι της Ξένιας, κάνοντας λογοπαίγνιο με το δημοφιλές νησί, όπου παραθερίζει φέτος το καλοκαίρι η αγαπημένη οικογένεια.