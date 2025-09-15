Αβάστακτος πόνος για τη Χριστίνα Σάλτη – Πέθανε η μητέρα της

Πολύ δύσκολες ώρες βιώνει η γνωστή τραγουδίστρια Χριστίνα Σάλτη, καθώς η πολυαγαπημένη της μητέρα «έφυγε» από τη ζωή μετά από δύο χρόνια μάχης με τον καρκίνο του παχέους εντέρους.

Τη δυσάρεστη είδηση μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας (15.09.2025) ο Άρης Καβατζίδης στην εκπομπή «Βuongiorno» της Φαίης Σκορδά, που έκανε πρεμιέρα. Η Χριστίνα Σάλτη μόλις λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα είχε παραχωρήσει νέα συνέντευξη στον δημοσιογράφο και του μιλούσε για το πρόβλημα της μητέρας της.

«Δυστυχώς, ενημερώθηκα ότι σήμερα τα ξημερώματα, στις 04.00 η μητέρα της που πάλευε με τον καρκίνο του παχέους εντέρου από το καλοκαίρι του 2023, «έφυγε», δύο χρόνια μετά και ενώ η Χριστίνα κρατούσε μία αισιοδοξία», είπε φανερά ταραγμένος ο Άρης Καβατζίδης στον «αέρα» της εκπομπής «Βuongiorno».

Μάλιστα, ο Άρης Καβατζίδης υπογράμμισε ότι η Χριστίνα Σάλτη βρίσκονταν συνεχώς στο νοσοκομείο δίπλα στη μητέρα της.

«Ήταν και συνεχίζει να είναι μια δύσκολη περίοδος. Μπαινοβγαίνουμε στο νοσοκομείο λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας της μητέρας μου. Τον Μάιο του 2023 ήρθε η μεγάλη επιτυχία με την “Παράλληλη Αγάπη” και τον Ιούλιο η μητέρα μου διαγνώστηκε με καρκίνο. Από τη χαρά στη λύπη. Δύο χρόνια και δύο μήνες τώρα το παλεύει και το παλεύουμε. Αυτό το καλοκαίρι ήταν πιο δύσκολο γιατί υπήρξε επιδείνωση», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια.», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η τραγουδίστρια στο περιοδικό ΟΚ.