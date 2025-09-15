Φαίη Σκορδά στην πρεμιέρα του «Buongiorno»: Ίσως ήρθαμε με μια άνεση και ασφάλεια μεγαλύτερη φέτος

Συμβαίνει τώρα:
Η Φαίη Σκορδά σήκωσε την αυλαία του φετινού «Buongiorno» στο Mega, το πρωί της Δευτέρας (15-09-2025) και υποδέχτηκε τους συνεργάτες της. Η περασμένη σεζόν έκλεισε με θετικό πρόσημο, όπως είχε πει η παρουσιάστρια, με τον στόχο για φέτος να είναι ο ίδιος. Μάχη για την πρωτιά στην πρωινή ζώνη, με τον ανταγωνισμό να είναι σκληρός.

Δίπλα στη Φαίη Σκορδά θα βρίσκονται ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Νάνσυ Νικολαΐδου, η Ευάννα Ζουμπούρογλου, η Κατερίνα Ζαρίφη. Στην παρέα προστίθεται ο Άρης Καβατζίκης, ενώ την ομάδα ενισχύει ο δημοσιογράφος Ιάσονας Τσόλης.

«Ίσως ήρθαμε με μια άνεση και ασφάλεια μεγαλύτερη φέτος γιατί με τους περισσότερους είμαι φίλη», είπε η Φαίη Σκορδά στην έναρξη της εκπομπής πηγαίνοντας στον Ανδρέα Μικρούτσικο: «Τώρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δημιουργήσει μία σχέση…»

Ο παρουσιαστής εξέφρασε την αγάπη του προς το πρόσωπο της Φαίης Σκορδά: «Στις διακοπές όποτε έβαζες μια ανάρτηση ή όταν κάναμε τη φωτογράφιση άνοιγε η καρδιά μου. Όταν κάναμε την Παρασκευή πρόβα τζενεράλε ήμουν ευτυχής. Άρα, σου καταθέτω τον τελευταίο μου τηλεοπτικό έρωτα», απάντησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στη Φαίη Σκορδά.

«Νιώθω ειλικρινά πως ένα μεγάλο κομμάτι της αγάπης που δέχομαι από τους ανθρώπους έχει να κάνει με το ότι δεν τους πρόδωσα ποτέ σε θέματα κοινωνικού χαρακτήρα», είπε η Φαίη Σκορδά σε πρόσφατη συνέντευξή της.

