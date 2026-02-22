BAFTA: Η μαύρη κωμωδία «Μια μάχη μετά την άλλη» κέρδισε τα βραβεία καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας

Η ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη», η μαύρη κωμωδία του Αμερικανού σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον που αφηγείται την καταδίωξη πρώην επαναστατών από λευκούς ρατσιστές στις ΗΠΑ, απέσπασε το βραβείο BAFTA καλύτερης ταινίας.

Ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον, που ήταν δύο φορές υποψήφιος στο παρελθόν στα BAFTA, κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, καταγράφοντας την πρώτη νίκη του στην κατηγορία αυτή απέναντι σε σκηνοθέτες όπως ο Γιώργος Λάνθιμος («Βουγονία»), η Κλόε Ζάο («Hamnet») και ο Ράιαν Κούγκλερ («Sinners»).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου απονεμήθηκε στον Βρετανό ηθοποιό Ρόμπερτ Αραμάγιο για την ερμηνεία του στην ταινία «I swear», ένα βιογραφικό δράμα του Κερκ Τζόουνς που βασίζεται στην πραγματική ιστορία ενός Σκωτσέζου ο οποίος πάσχει από σύνδρομο Τουρέτ

Η Τζέσι Μπάκλεϊ, το μεγάλο φαβορί στην κατηγορία της, κέρδισε όπως αναμενόταν το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για την ταινία «Hamnet».

Τα βραβεία δεύτερου ανδρικού και γυναικείου ρόλου πήγαν στον Σον Πεν («Μια μάχη μετά την άλλη») και τη Γούνμι Μοσάκου («Sinners»).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καλύτερη βρετανική ταινία αναδείχθηκε η «Hamnet» και καλύτερη ξενόγλωσση ταινία (μη αγγλόφωνη), η νορβηγική «Συναισθηματική αξία».

Το βραβείο καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων απέσπασε η «Zootopia 2».

Όλοι οι σταρ στο κόκκινο χαλί, παρουσία και του διαδόχου του βρετανικού θρόνου

Η 79η τελετή απονομής των BAFTA, των κορυφαίων βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που συχνά θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ, είχε ξεκινήσει χθες (22.02.2026) το απόγευμα στο Λονδίνο, με κυριότερα φαβορί την αμερικανική ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη» και το σαιξπηρικό δράμα «Hamnet».

Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, η Τζέσι Μπάκλεϊ, η Έμμα Στόουον, ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο Πολ Μεσκάλ, η Τσέις Ινφίνιτι, οι σταρ διαδέχονταν ο ένας τον άλλον στο κόκκινο χαλί. Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Γουίλιαμ και Κέιτ, έδωσαν επίσης το παρών, έπειτα από μία πολύ δύσκολη εβδομάδα για τη βασιλική οικογένεια, μετά τη σύλληψη του Άντριου, του αδελφού του βασιλιά Καρόλου, λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση Επστάιν.

Η τελετή φιλοξενήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο Σάουθμπανκ, στις όχθες του Τάμεση, με παρουσιαστή τον Αμερικανοβρετανό ηθοποιό Άλαν Κάμινγκ.

Η ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον ήταν υποψήφια για 14 βραβεία και υπάρχει πιθανότητα να αναδειχθεί η μεγάλη νικήτρια, όπως και τελικά έγινε. Με 13 υποψηφιότητες ακολουθούσε η μουσική ταινία τρόμου «Αμαρτωλοί» του Ράιαν Κούγκλερ, που διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1930.

Οι πρωταγωνιστές της ταινίας του Άντερσον (Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Τσέις Ινφίνιτι, Σον Πεν – κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου – και Τεγιάνα Τέιρορ» διεκδίκησαν τα βραβεία καλύτερης ανδρικής και γυναικείας ερμηνείας, τόσο για τους πρώτους όσο και για τους δεύτερους ρόλους. Η ταινία έχει ήδη βραβευτεί με τέσσερις Χρυσές Σφαίρες.

Οι «Αμαρτωλοί» από την άλλη, μια μίξη ταινίας τρόμου/δράματος εποχής, είχε πριν την απονομή, σοβαρές πιθανότητες να της στερήσει τη νίκη. Άλλωστε, είχε συγκεντρώσει 16 υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026, αριθμός – ρεκόρ.

Απέναντι σε αυτά τα «μεγαθήρια» ήταν το «Hamnet» της Κλόε Ζάο, μία δραματική ταινία που αφηγείται το πένθος της Άγκνες και του Ουίλιαμ Σαίξπηρ μετά τον θάνατο του γιου τους. Η ταινία ήταν υποψήφια σε 11 κατηγορίες στα BAFTA και τον περασμένο Σεπτέμβριο έλαβε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. Η πρωταγωνίστρια η Ιρλανδή Τζέσι Μπάκλεϊ, θεωρείτο σχεδόν βέβαιο ότι θα φύγει από την τελετή με το πρώτο βραβείο για την ερμηνεία της χαροκαμένης μάνας, εκτίμηση που επιβεβαιώθηκε στην πράξη. Ο συμπατριώτης της, ο Πολ Μεσκάλ, αν και δεν εξασφάλισε υποψηφιότητα για τα Όσκαρ, είχε πιθανότητες να κερδίσει το BAFTA καλύτερου δεύτερου ανδρικού ρόλου, αλλά αυτό πήγε – όπως προαναφέρθηκε – στον Σον Πεν.