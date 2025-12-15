Bonnie Blue: Γλίτωσε με πρόστιμο 10 ευρώ για την ερωτική ταινία στην Ινδονησία – «Έχω καλούς δικηγόρους» είπε σε δημοσιογράφους

Στα «μαλακά» έπεσε η Bonnie Blue που είχε συλληφθεί προ ημερών στην Ινδονησία με 17 άντρες, στα γυρίσματα ταινίας σε στούντιο στην περιοχή Μπαντούνγκ. Το μοντέλο του OnlyFans επέστρεψε την Κυριακή (14-12-2025) στην Αγγλία. Η 26χρονη δήλωσε πως είναι πλούσια και πως έχει καλούς δικηγόρους. Αναρωτήθηκε μάλιστα, αν κάποιοι πίστευαν ότι θα κάνει φυλακή.

Αν και η δημιουργία πορνογραφικού υλικού για την οποία συνελήφθη η Bonnie Blue είναι βαρύ έγκλημα στην Ινδονησία, καθώς προβλέπεται ποινή φυλάκισης 15 ετών και πρόστιμο 307.000 ευρώ, η ίδια – σύμφωνα με την Daily Mail – τη γλίτωσε με πρόστιμο 10 ευρώ και απαγόρευση εισόδου στην Ινδονησία για μια δεκαετία λόγω τροχαίων παραβάσεων που σχετίζονταν με το μπλε φορτηγάκι της με την επιγραφή «Bangbus».

Η Βρετανίδα που ήταν αστέρι του OnlyFans μέχρι η πλατφόρμα να την αποβάλει, μαζί με μια ομάδα 17 ανδρών τουριστών (ηλικίας μεταξύ 19 και 40 ετών από την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο) τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση το απόγευμα της Πέμπτης (04-12-2025), μετά από έφοδο της αστυνομίας στο επίμαχο στούντιο.

Τελικά αφέθηκε ελεύθερη και επέστρεψε στην Αγγλία. «Είμαι πλούσια και έχω καλούς δικηγόρους. Πιστεύατε πραγματικά ότι θα έκανα φυλακή;» αναρωτήθηκε μπροστά στις κάμερες.

Υπενθυμίζεται ότι η πορνογραφία είναι απαγορευμένη στην Ινδονησία και όσοι κρίνονται ένοχοι για παραβίαση του νόμου αντιμετωπίζουν αυστηρές ποινές, συμπεριλαμβανομένων προστίμων και φυλάκισης. Η σεξουαλική εργασία είναι επίσης «έγκλημα κατά της ηθικής», παρά το γεγονός ότι είναι ανεκτή και ρυθμίζεται σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Αστυνομικοί που ειδοποιήθηκαν μπήκαν στο στούντιο που γυριζόταν η ερωτική ταινία στο Μπαλί και κατέσχεσαν 19 ρούχα με την ετικέτα «School Bonnie Blue», ένα κουτί προφυλακτικών, λιπαντικό, εννέα ροζ κολιέ, κάρτες μνήμης, δύο φύλλα χαπιών Viagra – μερικά από τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί – καθώς και ένα φορτηγό.

Το Σάββατο (06-12-2025), η Bonnie Blue και τρία αρσενικά μέλη της ομάδας της παραδόθηκαν στο υπουργείο μετανάστευσης. «Τους παραδώσαμε στην Υπηρεσία Μετανάστευσης για περαιτέρω έρευνα σχετικά με την υποτιθέμενη παραβίαση του νόμου περί μετανάστευσης» ανέφερε αστυνομική πηγή στην Ινδονησία.

Υπενθυμίζεται πως η Bonnie Blue έγινε γνωστή όταν υποστήριξε πως συνευρέθηκε με 1.057 άνδρες σε 12 ώρες, κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ.