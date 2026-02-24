BTS: Εξαντλήθηκαν σε δευτερόλεπτα τα εισιτήρια για τη δωρεάν συναυλία του συγκροτήματος στη Σεούλ

Ανάρπαστα έγιναν τα εισιτήρια το βράδυ της Δευτέρας (23-02-2026) για τη μεγάλη συναυλία των BTS στη Σεούλ, με τις αρχές να αναμένουν περίπου 260.000 θαυμαστές για την πρώτη ζωντανή εμφάνιση του K-pop συγκροτήματος μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Όταν οι κρατήσεις για τη δωρεάν συναυλία των BTS στην πλατεία Γκουανγκγουαμούν, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου, άνοιξαν στις 8 μ.μ., περισσότεροι από 100.000 χρήστες επιχείρησαν ταυτόχρονη είσοδο στον ιστότοπο με αποτέλεσμα το «πάγωμα» του συστήματος για την πλειονότητα των ενδιαφερομένων.

Περίπου 15.000 εισιτήρια για τη συναυλία στην ιστορική πλατεία, μπροστά από το ανάκτορο Γκιόνγκμποκουνγκ, εξαφανίστηκαν σχεδόν αμέσως.

Προκειμένου να εξασφαλίσουν τον στόχο τους χιλιάδες θαυμαστές κατέφυγαν στα Ίντερνετ καφέ – χώροι εξοπλισμένοι με συνδέσεις υπερ-υψηλών ταχυτήτων, οι οποίοι αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της πρακτικής κρατήσεων στη Νότια Κορέα για εκδηλώσεις τέτοιου βεληνεκούς.

Τα διαδικτυακά φόρουμ γέμισαν με ιστορίες οικογενειών που επιστράτευσαν ταυτόχρονα πολλούς υπολογιστές, μόνο και μόνο για να δουν τις οθόνες τους να «παγώνουν» ή να εμφανίζουν μηνύματα ότι οι θέσεις είχαν ήδη εξαντληθεί.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η αστυνομία της Σεούλ εξέδωσε προειδοποιήσεις για απάτες, καθώς άρχισαν να κυκλοφορούν ύποπτες αναρτήσεις πριν από την έναρξη των πωλήσεων.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης, Park Jeong-bo, δήλωσε ότι οι αρχές ζήτησαν τη διαγραφή 34 αναρτήσεων που πρόσφεραν υπηρεσίες αγοράς εισιτηρίων μέσω τρίτων έναντι αμοιβής από 10.000 έως 300.000 γουόν, ή που ισχυρίζονταν ότι τα εισιτήρια θα μπορούσαν να μεταπωληθούν για ποσά μεταξύ 100.000 και 1,2 εκατομμυρίων γουόν.

Η αστυνομία σχεδιάζει να διαχειριστεί τον χώρο της συναυλίας— ως ένα «εικονικό στάδιο», ελέγχοντας τη ροή του πλήθους μέσω 29 καθορισμένων σημείων εισόδου, ενώ ενημέρωσε για πιθανή διακοπή λετουργίας στους γύρω σταθμούς του μετρό και τους οδικούς άξονες.

Η συναυλία διάρκειας μιας ώρας, στην οποία το επταμελές συγκρότημα θα παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Arirang» θα προηγηθεί της παγκόσμιας περιοδείας τους 82 σταθμών και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του Netflix, σε 190 χώρες. Παράλληλα, ο δήμος της Σεούλ θα διοργανώσει ξεχωριστές εκδηλώσεις για περίπου 30.000 θαυμαστές σε κοντινή απόσταση.

Το γεγονός έχει ήδη προκαλέσει κατακόρυφη αύξηση στις τιμές των καταλυμάτων στη πόλη, με ορισμένα ξενοδοχεία να χρεώνουν έως και πέντε φορές πάνω από τις κανονικές τιμές.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η επιστροφή του συγκροτήματος έχει αναζωπυρώσει αυτό που οι αναλυτές αποκαλούν «BTS-nomics» — τον σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο που δημιουργούν οι BTS στους τομείς του τουρισμού, της φιλοξενίας και του λιανεμπορίου.