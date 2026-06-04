Δημήτρης Κόκοτας: «Ντρέπομαι γι’ αυτά που γράφονται, όλα είναι δύσκολα για όλους μας» ξεσπάει η αδερφή του

Εδώ και δύο χρόνια ο Δημήτρης Κόκοτας ανεβαίνει τον δικό του Γολγοθά καθώς τον Μάρτιο του 2024 υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και από τότε παραμένει σε νοσοκομείο. Τα όσα γράφονται και λέγονται κατά καιρούς για την υγεία του καλλιτέχνη, προκαλούν έντονο εκνευρισμό σε μέλη της οικογένειάς του. Η αδερφή του, Έλλη Κόκοτα, κάνει λόγο για έλλειψη σεβασμού από ορισμένους. Ξεκαθαρίζει ότι η κατάσταση του τραγουδιστή παραμένει αμετάβλητη.

Η Έλλη Κόκοτα παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και ξέσπασε όταν ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που θέλουν να υπάρχει διαφορετική εξέλιξη στην υγεία του δημοφιλή τραγουδιστή, από εκείνη που γνωρίζει η οικογένειά του. Όπως είπε, τίποτα δεν έχει άλλαξει. Ο Δημήτρης Κόκοτας συνεχίζει τον αγώνα του, έχοντας διαρκώς στο πλευρό του, μια ομάδα στενών συγγενών και φίλων του.

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«Αυτά όλα είναι ψέματα και ντρέπομαι γι’ αυτά που γράφονται. Δε σέβονται οικογένειες, δε σέβονται τίποτα, για ένα κλικ όλα και τίποτα άλλο» λέει αρχικά. Προσθέτει στη συνέχεια πως: «Είναι στην ίδια κατάσταση ο Δημήτρης, δίνει τον αγώνα του, δίνει τη μάχη του και προχωράμε και περιμένουμε. Όλα είναι δύσκολα για όλους μας, πιστέψτε με» ανέφερε η αδερφή του τραγουδιστή μιλώντας στη δημοσιογράφο Μαίρη Αρώνη.

«Πηγαίνω και τον βλέπω και φεύγω. Είναι όπως τα ξέρετε. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο. Σβήνω τα sites από το κινητό μου, τα μπλοκάρω. Εσάς δεν θα σας θύμωνε αν έγραφαν για τον αδελφό σας; Με θυμώνει… Κάθε φορά το ίδιο γίνεται… Δε μπορεί να αρρωστήσει ένας άνθρωπος, δυστυχώς, αυτοί είμαστε» πρόσθεσε η Έλλη Κόκοτα.

Σε ερώτηση για το αν σκέφτεται η οικογένεια του τραγουδιστή να κινηθεί νομικά, η ίδια απάντησε: «Αυτό δεν το συζητάμε τώρα. Να γίνει καλά με το καλό και θα δούμε τι θα κάνουμε. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά και να γυρίσει στους αγαπημένους του».

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Ο γνωστός τραγουδιστής όλο αυτό το χρονικό διάστημα νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό «Γεώργιος Γεννηματάς». Οι δικοί του άνθρωποι προσεύχονται να γίνει καλά και να επιστρέψει γερός και δυνατός στο σπίτι του.

Παρά τον Γολγοθά που ανεβαίνει, ο Δημήτρης Κόκοτας αποδεικνύει καθημερινά ότι είναι μεγάλος μαχητής της ζωής και τα κοντινά του πρόσωπα βρίσκονται πάντα δίπλα του και τον στηρίζουν με όλη τους την αγάπη.