BTS: Επιστολή της προέδρου του Μεξικού στον Νοτιοκορεάτη ομόλογό της για περισσότερες συναυλίες του συγκροτήματος

Η τεράστια ζήτηση για τις συναυλίες που έχει προγραμματίσει το K-pop συγκρότημα BTS στο Μεξικό, ώθησε την πρόεδρο της χώρας Κλαούντια Σέινμπαουμ (Claudia Sheinbaum) να ζητήσει επίσημα από τον ομόλογό της, πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζάε-Μιούνγκ (Lee Jae Myung), τη συνδρομή του για τη διοργάνωση επιπλέον εμφανίσεων.

«Όλοι θέλουν να πάνε» δήλωσε η Σέινμπαουμ στην καθημερινή πρωινή συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, προσθέτοντας ότι απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Νότιας Κορέας αιτούμενη περισσότερες συναυλίες των BTS. «Περίπου 1 εκατομμύριο νέοι θέλουν να αγοράσουν εισιτήρια, αλλά υπάρχουν μόνο 150.000 διαθέσιμα» σημείωσε.

Το κορυφαίο συγκρότημα πρόκειται να ξεκινήσει μια παγκόσμια περιοδεία τον Απρίλιο, λίγο μετά την κυκλοφορία του πρώτου, νέου του άλμπουμ μετά από τρία χρόνια με τίτλο «Arirang». Σημειώνεται ότι οι BTS απείχαν από τη μουσική σκηνή από το 2022, καθώς εκπλήρωναν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στη Νότια Κορέα.

Η ανακοίνωση της νέας περιοδείας προκάλεσε παγκόσμια φρενίτιδα για την εξασφάλιση εισιτηρίων, ιδιαίτερα στο Μεξικό —μία από τις χώρες με τους περισσότερους θαυμαστές της K-pop— όπου έχουν προγραμματιστεί μόλις τρεις συναυλίες. Πολλοί δεν πρόλαβαν την αρχική διάθεση εισιτηρίων, ενώ άλλοι διαμαρτυρήθηκαν στην Αρχή Προστασίας Καταναλωτή για προβλήματα κατά την πώληση.

Από την πλευρά της η Αρχή Προστασίας Καταναλωτή, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα κατά της Ticketmaster, ενώ επέβαλε κυρώσεις στις πλατφόρμες μεταπώλησης StubHub και Viagogo για «καταχρηστικές και αθέμιτες πρακτικές» σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης εισιτηρίων χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα «μαγικά χαρτάκια» στην Ticketmaster πωλούνταν από περίπου 1.800 πέσο έως και 17.800 πέσο για τα VIP εισιτήρια (περίπου 100 έως 1.030 δολάρια), ενώ στις πλατφόρμες μεταπώλησης πριν από δύο ημέρες οι τιμές εκτοξεύθηκαν στις 11.300 έως και 92.100 πέσο (περισσότερα από 5.300 δολάρια).

Η ελεγκτική αρχή δήλωσε ότι θα συμβάλει στη εκπόνηση νέων κατευθυντήριων γραμμών για την καλύτερη ρύθμιση των πωλήσεων εισιτηρίων σε συναυλίες και Φεστιβάλ, με τις τιμές και τις θέσεις να καθορίζονται πριν από την κυκλοφορία των εισιτηρίων.

Το νέο άλμπουμ των BTS αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο και η παγκόσμια περιοδεία θα ξεκινήσει από το Γκογιάνγκ της Νότιας Κορέας στις 9 Απριλίου. Οι τρεις συναυλίες που έχουν προγραμματιστεί στο Μεξικό, θα πραγματοποιηθούν στο στάδιο GNP Seguros στην Πόλη του Μεξικού, από τις 7 έως τις 10 Μαΐου, όπως αναφέρει το Reuters.