Cardi B: Η νέα πτώση της στην σκηνή και οι σπόντες για την κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ

Η Cardi B δεν δίστασε να κάνει ακόμη μία φορά ένα παιχνιδιάρικο «καρφί» προς την κυβέρνηση, ενώ λίγη ώρα πριν είχε ένα μικρό ατύχημα όταν έπεσε από μια καρέκλα κατά τη διάρκεια της περιοδείας της Little Miss Drama Tour στο Λας Βέγκας την Παρασκευή 13.02.2026.

Η 33χρονη Αμερικανίδα ράπερ Cardi B τράβηξε τα βλέμματα δείχνοντας τις καμπύλες της ενώ καθόταν πάνω στην πλάτη μιας καρέκλας σε συναυλία της στο Λας Βέγκας. Όμως, όταν προσπάθησε να γείρει σαγηνευτικά προς τα πίσω μέχρι το πάτωμα, κρατώντας το χέρι της, έπεσε επειδή η καρέκλα γλίστρησε από κάτω της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γελώντας με την πτώση, η Cardi Β προσπάθησε να «σώσει» τη γκάφα της με μια μικρή κίνηση των γοφών πριν σηκωθεί γρήγορα όρθια.

Καθώς σηκωνόταν από το πάτωμα, είπε: «Δεν έφταιγα εγώ, έφταιγε η κυβέρνηση». Δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια κάνει πολιτικό σχόλιο. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα είχε έντονη διαδικτυακή αντιπαράθεση με ομοσπονδιακές αρχές, αναφέρει η Daily Mail.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι σπόντες και τα πολιτικά σχόλια

Η διαμάχη ξεκίνησε μετά από σχόλια της Cardi B εναντίον της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Acrisure Arena στο Παλμ Ντέζερτ της Καλιφόρνια.

Η τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, στην πρεμιέρα της περιοδείας της, ρώτησε το κοινό αν υπήρχαν παρόντες άνθρωποι από τη Γουατεμάλα και το Μεξικό.

«Αν έρθει η ICE εδώ μέσα, θα τους ορμήξουμε,» είπε η τραγουδίστρια του I Like It. «Έχω και σπρέι πιπεριού στα παρασκήνια! Δεν θα πάρουν τους θαυμαστές μου.»

Στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας δεν χάρηκαν με τα λόγια της και αναφέρθηκαν σε μια δήλωσή της το 2019, όπου είχε παραδεχτεί ότι στο παρελθόν νάρκωνε και έκλεβε πελάτες όταν εργαζόταν ως χορεύτρια σε κλαμπ.

«Αρκεί να μη ναρκώσει και ληστέψει τους πράκτορές μας, αυτό θα ήταν βελτίωση σε σχέση με την παλιά της συμπεριφορά,» έγραψε ο επίσημος λογαριασμός του Υπουργείου.

Η Cardi B απάντησε λίγες ώρες μετά με έντονο ύφος, αναφερόμενη στις αμφιλεγόμενες διαγραφές στοιχείων από τα αρχεία του Jeffrey Epstein.

«Αν μιλάμε για ναρκωτικά, ας μιλήσουμε για τον Epstein και τους φίλους του που νάρκωναν ανήλικα κορίτσια για να τα κακοποιούν. Γιατί δεν θέλετε να μιλήσετε για τα αρχεία Epstein;»

Οι αντιδράσεις του κοινού σχετικά με τα σχόλια για την ICE

Οι αντιδράσεις του κοινού ήταν ανάμεικτες. Μερικοί την επαίνεσαν που μίλησε ανοιχτά και χρησιμοποίησε τη δημοσιότητά της για ευαισθητοποίηση.

«Περίμενα καιρό κάποιον διάσημο να μιλήσει γι’ αυτό,» έγραψε ένας χρήστης. «Έχει σημασία όσοι έχουν βήμα να το χρησιμοποιούν.»

Άλλος είπε: «Γι’ αυτό σε στηρίζω. Λες πάντα τη γνώμη σου και δεν σε νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι.»

Κάποιος άλλος σχολίασε ότι οι υποστηρικτές του Τραμπ δεν θέλουν να συζητούνται τα αρχεία Epstein. Ωστόσο, άλλοι την επέκριναν ότι άλλαξε θέμα και δεν απάντησε ουσιαστικά.

«Από το να ναρκώνεις και να κλέβεις πελάτες έφτασες να μιλάς για την ελίτ,» έγραψε ένας. Άλλος τη ρώτησε αν πραγματικά νοιάζεται για τα θύματα ή απλώς θέλει να πλήξει τον Τραμπ. Κάποιοι άσκησαν κριτική και για τα σχόλιά της στη σκηνή σχετικά με την ICE.

«Το ξέσπασμά σου κατά της ICE ήταν περιττό,» έγραψε ένας χρήστης. «Είσαι πρότυπο για πολλούς νέους και σε μιμούνται. Δεν είναι σωστό να τους λες να επιτίθενται σε αστυνομικούς.»