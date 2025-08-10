Cavo Paradiso: Έρχεται ντοκιμαντέρ για τα 30 χρόνια ιστορίας του θρυλικού κλαμπ της Μυκόνου

Το Cavo Paradiso είναι το διασημότερο και το πιο επιτυχημένο κλαμπ της Μυκόνου, όπου θρυλικοί καλλιτέχνες έχουν δώσει κατά καιρούς εκεί επικά πάρτι. Μάλιστα, σύντομα θα προβληθεί ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ με την μακρά ιστορία του στον τομέα της διασκέδασης.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Cavo Paradiso: 30 Years of History» κάνει πρεμιέρα στις 22 Αυγούστου στο Cine Manto στη Μύκονο και το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τα πάντα για το γνωστό κλαμπ, που άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του το 1993.

«Αγαπητοί φίλοι, το Cavo Paradiso με χαρά ανακοινώνει την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ μας για τον εορτασμό των 30 χρόνων μας! Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Αυγούστου στις 20.00 στο Cine Manto, τον υπαίθριο κινηματογράφο στην καρδιά της πόλης της Μυκόνου. Αυτό το ντοκιμαντέρ εμβαθύνει στην πλούσια ιστορία του κλαμπ μας, από το ταπεινό του ξεκίνημα μέχρι την σημερινή του κατάσταση ως super club, η οποία έχει επιτευχθεί χάρη στη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση όλων όσων συμμετείχαν σε αυτό τις τελευταίες 3 δεκαετίες.

Χρειάστηκαν 2 χρόνια για να δημιουργηθεί αυτό το μοναδικό ντοκιμαντέρ και να μας ταξιδέψει σε ένα ταξίδι ανακάλυψης και αμέτρητων αναμνήσεων, όπως αφηγούνται οι ιδιοκτήτες, οι διοργανωτές και οι διεθνείς super star Djs.

Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε όλους όσους μπορούν να παρευρεθούν σε αυτήν την εκδήλωση και για όλους όσους δε θα βρίσκονται στη Μύκονο για την παγκόσμια πρεμιέρα, μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε σύντομα την ημερομηνία της ψηφιακής κυκλοφορίας!

Τα λέμε εκεί, η ομάδα του Cavo Paradiso», αναφέρεται σε ανακοίνωση του θρυλικού κλαμπ.

Σημειώνεται ότι στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται οι Nikos Daktylides, Margarita Antonini και οι Djs: David Morales, Steve Angello, Benny Benassi, Alesso, Adam Beyer, Nina Kraviz, Deborah De Luca, Dj Snake Snake, Timmy Trumpet, Claptone, Camelphat, Mathame, Afrojack, Nicky Romero, Richie Hawtin, Steve Aoki, Gioli & Assia, Meduza, Sebastian Ingrosso, Ilario Alicante, Dubfire, Joseph Capriati, Armin Van Buuren, John Digweed, Eric Morillo, George Siras, Dj Freespirit, Agent Greg, Heavy G, Fused, Konstantin John (Dino Mfu), Antonis Dimitriadis (Ad-1), Cj Jeff, Mikee, Mark Code, Mapet, Junior Pappa και οι Promoters Stathis Lazarides και Coolis Kalopetris. Τη σκηνοθεσία του υπογράφει ο Andonis Theocharis Kioukas.

Όλα ξεκίνησαν το 1993, όταν ο Νίκος Δακτυλίδης δημιούργησε το Cavo Paradiso, με την προσδοκία να δώσει άλλη πνοή στη διασκέδαση στο δημοφιλές νησί των Κυκλάδων. Το κλαμπ πολύ σύντομα αγαπήθηκε από τους επισκέπτες της Μυκόνου και διασημότητες από όλον τον κόσμο διασκέδαζαν εκεί.

Με την πάροδο των χρόνων, το Cavo Paradiso έχει αποκτήσει θρυλική φήμη, όχι μόνο για το νησί, αλλά και στην ευρύτερη διεθνή κοινότητα των clubbing, χάρη στα πιο αξέχαστα πάρτι του και αποτελεί ένα αξιοθέατο που πρέπει οπωσδήποτε να δουν όλοι όσοι περνούν από τη Μύκονο.

Μάλιστα, από τους πρώτους dj που πέρασαν από τα decks του ήταν ο θρυλικός David Morales, ο οποίος μέχρι και σήμερα γιορτάζει κάθε χρόνο τα γενέθλια του στο μαγαζί.

Επίσης εκεί έχουν παίξει μουσική και οι David Guetta, Steve Aoki, καθώς και άλλοι διάσημοι Djs του κόσμου.