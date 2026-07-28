Η Μαρίνα Σταυράκη συνάντησε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Μύκονο

Διακοπές στη Μύκονο κάνει αυτό το διάστημα η Μαρίνα Σταυράκη και ζει υπέροχες στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης. Μάλιστα, μοιράζεται συχνά στα social media υλικό από τη ζωή της. Έτσι, ανέβασε και πολλές φωτογραφίες της από τη Μύκονο, όπου συνάντησε και την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Την Τρίτη (28.07.2026) η Μαρίνα Σταυράκη μοιράστηκε αρκετές φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Μύκονο και σε τέσσερις από αυτές πόζαρε με χαμόγελο δίπλα στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

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«Η Μύκονος έχει τον μοναδικό τρόπο να σε κάνει να αισθάνεσαι πως κάθε καλοκαίρι είναι η πρώτη φορά. Το φως του Αιγαίου, η ανεπιτήδευτη κυκλαδίτικη κομψότητα, οι χρυσαφένιες παραλίες, τα λευκά σοκάκια και η αύρα του νησιού δημιουργούν ένα σκηνικό που συνδυάζει τη γαλήνη με την κοσμοπολίτικη ενέργεια.

Από την Ψαρού και το Καλολιβάδι έως τη Φτελιά, τον Πάνορμο και τον Άγιο Σώστη, κάθε γωνιά της Μυκόνου αφηγείται τη δική της ιστορία. Ανάμεσα στις βόλτες στο Ματογιάννι και τις ξεχωριστές στιγμές στο Nammos Village, αντιλαμβάνεσαι ότι η πραγματική πολυτέλεια δεν βρίσκεται μόνο στους τόπους, αλλά κυρίως στους ανθρώπους που έχεις τη χαρά να συναντάς ξανά.

Ξεχωριστή στιγμή του φετινού καλοκαιριού ήταν η συνάντησή μου με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στον κομψό χώρο του αγαπημένου φίλου και διακεκριμένου σχεδιαστή Πάρη Παλταδόρου, στο Ματογιάννι. Μια συνάντηση που επιβεβαίωσε, για ακόμη μία φορά, ότι η Μύκονος αποτελεί σημείο συνάντησης προσωπικοτήτων, δημιουργικών ανθρώπων και φίλων από κάθε γωνιά του κόσμου.

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Και όταν πέφτει το φως του ήλιου, το νησί μεταμορφώνεται. Η μοναδική νυχτερινή του ζωή, η υψηλή αισθητική, η ζωντανή ενέργεια και η αίσθηση ότι κάθε βραδιά μπορεί να γίνει μια ξεχωριστή ανάμνηση, είναι στοιχεία που κάνουν τη Μύκονο έναν πραγματικά παγκόσμιο προορισμό.

Γιατί η πραγματική γοητεία του νησιού των ανέμων δεν βρίσκεται μόνο στις μαγευτικές εικόνες του, αλλά στις εμπειρίες, στις ανθρώπινες σχέσεις και στις αναμνήσεις που σε κάνουν να ανυπομονείς για την επόμενη επιστροφή», έγραψε η Μαρίνα Σταυράκη στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

Παράλληλα, η Μαρίνα Σταυράκη ανέβασε στα stories της και ένα βίντεο, στο οποίο βρίσκεται σε ένα γνωστό κλαμπ της Μυκόνου και διασκεδάζει, χορεύοντας ξέφρενα.

H Mαρίνα Σταυράκη απολαμβάνει το φετινό καλοκαίρι στο έπακρον και γεμίζει τις μπαταρίες της για να υποδεχτεί με χαρά και ενέργεια τον προσεχή χειμώνα.