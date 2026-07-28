Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Δεν έχω social, ποιον αφορά αν είμαι στον Βόλο και τρώω βραστό κολοκυθάκι;»

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης έδωσε μία νέα συνέντευξη και σχολίασε τα καλώς και τα κακώς κείμενα της κοινωνίας και της πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι δεν τον αφορά να έχει social media, ενώ χαρακτήρισε τους πολιτικούς ως κακούς ηθοποιούς.

Ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε στον Flash 99.4 και στη «Ραδιοφωνική ΦιλοΣοφία» για την παράσταση «Ο κατά φαντασίαν ασθενής», που περιοδεύει φέτος το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης υπογράμμισε ότι δεν ασχολείται με τα social media, διότι δεν έχει χρόνο να σπαταλάει, υπογραμμίζοντας ότι παρόλα αυτά τα θέατρά του είναι γεμάτα.

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Αρχικά, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης με αφορμή τον ρόλο του στην παράσταση «Ο κατά φαντασίαν ασθενής», δήλωσε: «Σήμερα μπαίνουμε όλοι μέσα στο ίντερνετ, ξεκινάμε να δούμε γιατί έχουμε πονοκέφαλο και καταλήγουμε μήπως έχουμε καρκίνο. Γινόμαστε όλοι λίγο “Κατά φαντασίαν ασθενείς”».

«Οι ηθοποιοί ξέρουν να υποστηρίζουν το θεατρικό ψέμα με απίστευτη αλήθεια. Οι πολιτικοί είναι κακοί ηθοποιοί. Εγώ προτιμώ τη σκληρή αλήθεια», ανέφερε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.

Ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας γιατί ο ίδιος επιλέγει συνειδητά να απέχει από αυτά.

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«Δεν έχω social. Δεν μπορώ καθόλου. Πρώτα απ’ όλα, δεν έχω χρόνο να σπαταλήσω. Ποιον αφορά αν εγώ είμαι στον Βόλο και τρώω βραστό κολοκυθάκι; Τα social το μόνο που κάνουν είναι να εκπαιδεύουν τον ναρκισσισμό μας και τη μοναξιά μας. Μου λένε ότι είναι εργαλείο για τη δουλειά σου. Δεν έχω social, αλλά τα θέατρά μου όταν παίζω είναι γεμάτα. Όχι γιατί είμαι τίποτα σπουδαίο. Απλώς νιώθει την ανάγκη ο θεατής για να με συναντήσει, να έρθει στο θέατρο να με δει. Αν με βλέπει συνέχεια μες στα social, μπορεί και να μην έρθει, να με βαρεθεί», δήλωσε ακόμα ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Παράλληλα, ο γνωστός ηθοποιός σχολίασε και τα δεδομένα στην παιδεία, υπογραμμίζοντας: «Στα σχολεία μας διδασκόμαστε μία γεγονοτολαγνεία. Δεν κάνουμε συγκριτική μάθηση. Μαθαίνουμε ότι το 1821 έγινε Επανάσταση, τελεσίδικα. Αν περάσουμε στη συγκριτική μάθηση, διαβάζεις από τρία διαφορετικά βιβλία για να βγάλεις το δικό σου συμπέρασμα. Αυτούς τους πολίτες δεν χρειάζεται η κοινωνία μας και το πολιτικό σύστημα, γιατί αλλιώς δεν θα τους ψήφιζε κανείς».

Τέλος ο γνωστός ηθοποιός επισήμανε: «Έχουν αλλάξει οι κοινωνίες προς το καλύτερο και ευτυχώς. Αλλά ακόμα δυστυχώς οι γυναίκες παλεύουν. Πολλά χρόνια χρειάζεται για να αποτιναχθεί αυτός ο ζυγός από τις κοινωνίες. Για να αποδεχτούμε τις γυναίκες και ότι μπορεί να είναι και πιο ικανές από εμάς».