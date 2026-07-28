Lifestyle

Αχιλλέας Ανδρέας Ντε Γκρες: Ο ξέφρενος χορός του γιου του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ σε σκάφος

Η οικογένεια κάνει διακοπές στην Ελλάδα
Αχιλλέας Ανδρέας Ντε Γκρες
Ο Αχιλλέας Ανδρέας Ντε Γκρες
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Οικογενειακώς στην Ελλάδα βρίσκονται αυτό το διάστημα ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ με τα πέντε τους παιδιά. Μάλιστα, το Σάββατο (25.07.2026) η πρωτότοκη κόρη τους, Μαρία Ολυμπία έκλεισε τα 30 της χρόνια και το γιόρτασαν όλοι μαζί.

Αρχικά, γιόρτασαν σε ένα σκάφος τα γενέθλια της Μαρίας Ολυμπίας και στη συνέχεια έκαναν και ένα λαμπερό πάρτι σε ένα εστιατόριο. Την Τρίτη (28.07.2026) η κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ μοιράστηκε κάποιες φωτογραφίες και ένα βίντεο από τη στιγμή που διασκέδαζε μαζί με τα αδέλφια της πάνω σε ένα σκάφος.

Μάλιστα, τα βλέμματα μαγνήτισε ο μικρότερος αδελφός της, Αχιλλέας Ανδρέας, ο οποίος είναι 25 ετών και ο τρίτος από τα πέντε παιδιά του ζευγαριού. Ο νεαρός χόρευε ξέφρενα φορώντας ένα μπλε πουκάμισο και έδειχνε πραγματικά να το διασκεδάζει πολύ.

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Μία φωτογραφία που μοιράστηκε η Μαρία Ολυμπία με την παρέα της πάνω στο σκάφος

Σημειώνεται ότι η Μαρία Ολυμπία είναι η μεγαλύτερη από τα πέντε παιδιά του ζευγαριού και γεννήθηκε το 1996. Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος γεννήθηκε το 1998, ο Αχιλλέας Ανδρέας ήρθε στη ζωή το 2000, ο Οδυσσέας Κίμωνας το 2004 και ο μικρότερος Αριστείδης Σταύρος γεννήθηκε το 2008.

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