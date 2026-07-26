Αντώνης Σρόιτερ και Ιωάννα Μπούκη έκαναν βαρκάδα: Το φιλί στον αέρα και τα χαμόγελα

Ο Αντώνης Σρόιτερ και η αγαπημένη του σύζυγος, Ιωάννα Μπούκη, αυτό το διάστημα απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και χαλαρώνει μακριά από την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Η σύζυγος του γνωστού δημοσιογράφου μοιράστηκε την Κυριακή (26.07.2026) κάποια βίντεο από τις διακοπές τους. Ο Αντώνης Σρόιτερ και η Ιωάννα Μπούκη βρέθηκαν σε ένα σκάφος και έκαναν βαρκάδα με την παρέα του.

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Όπως αποκάλυψε μέσω ενός άλλου βίντεο, ο παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ALPHA, αυτές τις ημέρες βρίσκονται στη Σύρο, ενώ στο βίντεο που ανέβασε η Ιωάννα Μπούκη, το ζευγάρι βρίσκεται σε… αγαπησιάρικο mood, ανταλλάσσει ένα φιλί στον αέρα και χαμογελά ο ένας στον άλλον.

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Εν τω μεταξύ το βράδυ του Σαββάτου, ο Αντώνης Σρόιτερ, που λατρεύει να κάνει βόλτες με το σκάφος, δημοσίευσε ένα βίντεο, αποκαλύπτοντας ότι έπεσε σε καταιγίδα.

«Νύχτα, καταιγίδα και κύμα. Όλα τα καλά», έγραψε ο Αντώνης Σρόιτερ στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα ότι βρισκόταν στη Σύρο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antonis Sroiter (@antonis_sroiter)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antonis Sroiter (@antonis_sroiter)

Πριν από έναν χρόνο ο Αντώνης Σρόιτερ είχε μιλήσει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον μεγάλο έρωτα που ζει στο πλευρό της Ιωάννας Μπούκη.

«Πάμε για 14 χρόνια μαζί. Η Ιωάννα παίζει ρόλο στο να έχω ισορροπίες για να μπορώ να κάνω καριέρα. Προφανέστατα η οικογένεια δίνει ισορροπία στη ζωή σου και σου βάζει φρένα σε πράγματα που αν δεν έχεις, μάλλον σκ@@α θα τα κάνεις. Επίσης όταν έχεις το μυαλό σου κάπου συγκεκριμένα και όχι σε 500 πράγματα ταυτόχρονα, είσαι και πιο σοβαρός στη δουλειά σου», είπε ο Αντώνης Σρόιτερ σε συνέντευξή του για την Ιωάννα Μπούκη.