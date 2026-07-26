Ο Σάκης Κατσούλης ευχήθηκε για τα γενέθλια της Μαριαλένας Ρουμελιώτη: «Σε αγαπάμε όσο δεν χωράνε οι λέξεις»

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, Κυριακή (26.07.2026) η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, η οποία πρόσωπα έφερε στον κόσμο τον πρώτο καρπό του έρωτά της, με τον σύζυγό της, Σάκη Κατσούλη.

Ο νικητής του «Survivor» με αφορμή τα γενέθλια της γυναίκας της ζωής του αποφάσισε να κάνει μία δημόσια εξομολόγηση και να αναφερθεί στο μεγαλύτερο δώρο που τους έχει κάνει η ζωή, το οποίο δεν είναι άλλο από τον μονάκριβο γιο του. Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη από τη στιγμή που έγιναν γονείς βιώνουν πρωτόγνωρες στιγμές ευτυχίας.

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«7 χρόνια μαζί… Κάθε χρόνο περίμενα τα γενέθλιά σου για να σου ετοιμάσω κάτι πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό, πιο διαφορετικό από την προηγούμενη φορά.

Κι όμως… φέτος κατάλαβα πως η πιο όμορφη έκπληξη δεν αγοράζεται, δεν στήνεται και δεν χωράει σε μια τούρτα ή σε εκατοντάδες μπαλόνια.

Γιατί φέτος η ζωή μάς χάρισε το πιο πολύτιμο δώρο. Για πρώτη φορά, στο “χρόνια πολλά” υπήρχε μια λέξη που δεν είχε ακουστεί ποτέ ξανά… “Μαμά” και νομίζω πως εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι όλες οι προηγούμενες εκπλήξεις μάς έφεραν μέχρι εδώ.

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Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Στην πιο όμορφη εκδοχή του εαυτού σου. Σε αγαπάμε όσο δεν χωράνε οι λέξεις», έγραψε στην ανάρτησή του ο Σάκης Κατσούλης.

Εν τω μεταξύ, πρόσφατα ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έπεσαν θύματα κλοπής, όπως έκανε γνωστό ο επιχειρηματίας, μέσα από βίντεο που δημοσιοποίησε. Ο κλέφτης κατάφερε να πάρει ένα ολόκληρο μηχάνημα αυτόματου πωλητή από την αποθήκη που διατηρεί το ζευγάρι, χωρίς να προλάβει να τον σταματήσει κανείς.