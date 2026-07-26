Η Ναταλία Γερμανού για τη διαδικτυακή απάτη: Δεν είναι η πρώτη φορά που με χρησιμοποιούν για να παραπλανήσουν τον κόσμο

Όπως σας έχουμε αποκαλύψει, η Ναταλία Γερμανού έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, όπως έγραψε το Σάββατο (25.07.2026) στα social media. Μάλιστα, σκοπεύει να κινηθεί νομικά.

Μία ημέρα αργότερα την Κυριακή, η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA και αναφέρθηκε σε αυτήν την περιπέτεια. Η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε στην απάτη μέσω AI, υπογραμμίζοντας ότι έχει ενημερώσει ήδη τον δικηγόρο της και τον νομικό τμήμα του καναλιού που εργάζεται.

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«Η σελίδα αυτή είναι μια σελίδα παραπλάνησης και απάτης. Δεν είναι η πρώτη φορά που με χρησιμοποιούν για να παραπλανήσουν τον κόσμο και να του φάνε λεφτά για προϊόντα. Είναι η τέταρτη φορά ή η πέμπτη φορά. Μου το στείλανε χθες δυο – τρεις φίλοι και μπήκα και το είδα και αμέσως έκανα την ανάρτηση στο Facebook και ενημέρωσα και τον δικηγόρο μου και το νομικό τμήμα του καναλιού», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

«Έχουνε χρησιμοποιήσει μια συνέντευξη που έχω δώσει στο πλατό της εκπομπής, στον Alpha και έχουνε βάλει στο στόμα μου, κινούνται τα χείλη μου, αλλά βέβαια η φωνή μου, όποιος την ξέρει καλά, καταλαβαίνει ότι δεν είναι ακριβώς η δική μου φωνή. Με έχουνε βάλει να λέω κάποια πράγματα για κάποια, απ’ ό,τι κατάλαβα, σκευάσματα για οστεοπόρωση, αρθρίτιδα, μια μοναστηριακή μέθοδο», πρόσθεσε η Ναταλία Γερμανού για την απάτη.

Όπως αναφέρθηκε στο τέλος του ρεπορτάζ, τη Δευτέρα η Ναταλία Γερμανού θα απευθυνθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για μπορέσει να βρει τους υπεύθυνους πίσω από την απάτη.