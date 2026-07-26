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Η Ναταλία Γερμανού για τη διαδικτυακή απάτη: Δεν είναι η πρώτη φορά που με χρησιμοποιούν για να παραπλανήσουν τον κόσμο

Τη Δευτέρα η παρουσιάστρια θα απευθυνθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Nαταλία Γερμανού
H Nαταλία Γερμανού / NDP PHOTO
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Όπως σας έχουμε αποκαλύψει, η Ναταλία Γερμανού έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, όπως έγραψε το Σάββατο (25.07.2026) στα social media. Μάλιστα, σκοπεύει να κινηθεί νομικά.

Μία ημέρα αργότερα την Κυριακή, η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA και αναφέρθηκε σε αυτήν την περιπέτεια. Η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε στην απάτη μέσω AI, υπογραμμίζοντας ότι έχει ενημερώσει ήδη τον δικηγόρο της και τον νομικό τμήμα του καναλιού που εργάζεται. 

«Η σελίδα αυτή είναι μια σελίδα παραπλάνησης και απάτης. Δεν είναι η πρώτη φορά που με χρησιμοποιούν για να παραπλανήσουν τον κόσμο και να του φάνε λεφτά για προϊόντα. Είναι η τέταρτη φορά ή η πέμπτη φορά. Μου το στείλανε χθες δυο – τρεις φίλοι και μπήκα και το είδα και αμέσως έκανα την ανάρτηση στο Facebook και ενημέρωσα και τον δικηγόρο μου και το νομικό τμήμα του καναλιού», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

«Έχουνε χρησιμοποιήσει μια συνέντευξη που έχω δώσει στο πλατό της εκπομπής, στον Alpha και έχουνε βάλει στο στόμα μου, κινούνται τα χείλη μου, αλλά βέβαια η φωνή μου, όποιος την ξέρει καλά, καταλαβαίνει ότι δεν είναι ακριβώς η δική μου φωνή. Με έχουνε βάλει να λέω κάποια πράγματα για κάποια, απ’ ό,τι κατάλαβα, σκευάσματα για οστεοπόρωση, αρθρίτιδα, μια μοναστηριακή μέθοδο», πρόσθεσε η Ναταλία Γερμανού για την απάτη.

Όπως αναφέρθηκε στο τέλος του ρεπορτάζ, τη Δευτέρα η Ναταλία Γερμανού θα απευθυνθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για μπορέσει να βρει τους υπεύθυνους πίσω από την απάτη. 

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