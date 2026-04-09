Δανάη Μπάρκα – Αλέξης Γεωργούλης: Ο ξέφρενος χορός που έφερε αναμνήσεις από το «Είσαι το ταίρι μου»

Ένα από τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν μείνει ανεξίτηλα στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης είναι η «Στέλλα» και ο «Σωτήρης» από την επιτυχημένη σειρά «Είσαι το Ταίρι μου» στο Mega και οι δύο ηθοποιοί μέχρι και σήμερα η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Αλέξης Γεωργούλης διατηρούν μια άκρως βαθιά φιλία, με τον ηθοποιό να είναι πολυ κοντά και με την κόρη της συμπρωταγωνίστριάς του, τη Δανάη Μπάρκα.

Η παρουσιάστρια Δανάη Μπάρκα μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που έχει ανεβάσει βίντεο και φωτογραφίες στα social media με τον Αλέξη Γεωργούλη.

Πριν λίγες ώρες δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok της όπου χορεύει ξέφρενα στο πλευρό του ηθοποιού με τραγούδι που είχε χορέψει η μητέρα της στη δημοφιλή σειρά.

«25 χρόνια μετά, το ίδιο βαρύς ο τύπος», έγραψε η Δανάη Μπάρκα στο βίντεο της, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της σημείωσε «Περνιέται για ωραίος; ΟΧΙ, περνιέται για πολύ ωραίος».