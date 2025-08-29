Lifestyle

Δανάη Μπάρκα: Φωτογραφίες από τα μακροβούτια της στη θάλασσα – «Πώς θα ανακαλύψεις νέους ωκεανούς αν δεν απομακρυνθείς απ’ την ακτή»

Σε mood διακοπών συνεχίζει και βρίσκεται η Δανάη Μπάρκα, παρά το γεγονός πως το καλοκαίρι σχεδόν τελείωσε. Αυτό το καλοκαίρι, η γνωστή παρουσιάστρια δεν σταμάτησε να ανεβάζει φωτογραφίες στα social media και να μοιράζεται με το κοινό της πώς περνά τις ημέρες της στην παραλία.

Σε νέο φωτογραφικό άλμπουμ που ανέβασε η Δανάη Μπάρκα στο Instagram, την Παρασκευή (29.08.2025), φαίνονται διάφορες υποβρύχιες λήψεις από τις πανέμορφες θάλασσες της Σερίφου.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός, φορώντας ένα ολόσωμο ροζ μαγιό με πολύχρωμα σχέδια, έκανε τα μακροβούτια της και έπαιξε σαν μικρό παιδί στο νερό.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@danai_barka)

«Πώς θα ανακαλύψεις νέους ωκεανούς αν δεν απομακρυνθείς απ’ την ακτή; Καλημέρα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

