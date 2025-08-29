Δανάη Μπάρκα: Φωτογραφίες από τα μακροβούτια της στη θάλασσα – «Πώς θα ανακαλύψεις νέους ωκεανούς αν δεν απομακρυνθείς απ’ την ακτή»

Σε mood διακοπών συνεχίζει και βρίσκεται η Δανάη Μπάρκα, παρά το γεγονός πως το καλοκαίρι σχεδόν τελείωσε. Αυτό το καλοκαίρι, η γνωστή παρουσιάστρια δεν σταμάτησε να ανεβάζει φωτογραφίες στα social media και να μοιράζεται με το κοινό της πώς περνά τις ημέρες της στην παραλία.
Σε νέο φωτογραφικό άλμπουμ που ανέβασε η Δανάη Μπάρκα στο Instagram, την Παρασκευή (29.08.2025), φαίνονται διάφορες υποβρύχιες λήψεις από τις πανέμορφες θάλασσες της Σερίφου.
Η παρουσιάστρια και ηθοποιός, φορώντας ένα ολόσωμο ροζ μαγιό με πολύχρωμα σχέδια, έκανε τα μακροβούτια της και έπαιξε σαν μικρό παιδί στο νερό.
«Πώς θα ανακαλύψεις νέους ωκεανούς αν δεν απομακρυνθείς απ’ την ακτή; Καλημέρα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.