Δέσποινα Καμπούρη: «Ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα ψυχικής υγείας, αδυνατεί να έχει πάντα καθαρή κρίση»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται έγκλειστος στο Δρομοκαΐτειο και πολλοί εκπρόσωποι της ελληνικής showbiz έχουν αναφερθεί στην περιπέτεια που περνάει, στηρίζοντάς τον δημοσίως. Η Δέσποινα Καμπούρη έκανε μία ανάρτηση, με αφορμή αυτήν την είδηση, τονίζοντας ότι οι ψυχικές νόσοι δεν είναι μόνο για τους άσημους.

Ωστόσο, η δημοσιογράφος δε θέλησε να μιλήσει ευθέως για την περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά αναφέρθηκε στην υπόθεση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, που βίωσε πολλές δυσκολίες από τη στιγμή που ο πατέρας της την έκλεισε στο ψυχιατρείο. Μάλιστα, η Δέσποινα Καμπούρη υπογράμμισε – μεταξύ άλλων – ότι «μετά την απαλλαγή της από τα “δεσμά” του πατέρα της, η Μπρίτνεϊ έχασε όλον τον έλεγχο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μακροσκελής ανάρτηση της Δέσποινας Καμπούρη

«Θυμάμαι σαν χθες την περίοδο που ο κόσμος μισούσε τον πατέρα της Britney Spears γιατί “ήθελε να εκμεταλλευτεί οικονομικά το παιδί του” αναλαμβάνοντας με δικαστική απόφαση την επιμέλεια της κόρης του αλλά και την οικονομική διαχείριση της περιουσίας της. Φανατισμένοι θαυμαστές έβριζαν, απειλούσαν και χλεύαζαν την οικογένειά της και τον πατέρα της για την υστεροβουλία του απέναντι στην κόρη του. Την ψυχικά διαταραγμένη κόρη του, που έτυχε να είναι pop είδωλο και star παγκοσμίου βεληνεκούς.

Το ότι η Μπρίτνεϊ πάσχει από ψυχική νόσο δεν την κάνει λιγότερο αγαπητή. Αντιθέτως ακόμη και όσοι δεν ήταν fans της, έγιναν… Μόνο κατανόηση, αγάπη και ενσυναίσθηση οφείλεις να επιδείξεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι ψυχικές νόσοι δεν είναι μόνο για τους άσημους. Είναι για όλους τους ανθρώπους. Κανείς δε χρειάζεται να τους κρύψει, να τους κουκουλώσει ή να τους φυγαδεύσει στο εξωτερικό για να τους “προστατέψει από τις κακές γλώσσες”.

Γιατί πολύ απλά, κανείς δεν πρέπει να ντρέπεται αν αντιμετωπίζει πρόβλημα με την ψυχική του υγεία. Ούτε ο ίδιος, ούτε και οι άνθρωποι που τον αγαπούν. Μετά την απαλλαγή της από τα “δεσμά” του πατέρα της, η Μπρίτνεϊ έχασε όλον τον έλεγχο. Αρκεί να δει κανείς τις αμφιλεγόμενες αναρτήσεις της στο Instagram. Ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα ψυχικής υγείας, αδυνατεί να έχει πάντα καθαρή κρίση. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε πίσω από τις γραμμές πριν καταφύγουμε στο εύκολο συμπέρασμα. Κι αυτό δεν είναι απλά “καλή πρόθεση” απέναντι στους ανθρώπους. Είναι υποχρέωση» έγραψε η Δέσποινα Καμπούρη.