Lifestyle

Δέσποινα Βανδή: «Ο χρόνος που αφιέρωσα για να μεγαλώσω τα παιδιά μου ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει»

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε πως «δεν ήταν εύκολο, όπως δεν είναι για κάθε εργαζόμενη μάνα»
Η Δέσποινα Βανδή
Η Δέσποινα Βανδή / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Στην υπέροχη σχέση που έχει με τα παιδιά της η Δέσποινα Βανδή σε συνέντευξη που έδωσε στην «Espresso» με αφορμή την επικείμενη συνεργασία της με τη Νατάσα Θεοδωρίδου για πρώτη φορά στη νυχτερινή Αθήνα.

«Έχω υπέροχη σχέση με τα παιδιά μου και νιώθω πως όλος ο χρόνος που τους αφιέρωσα μέχρι να μεγαλώσουν ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει, βλέποντας πώς έχουν εξελιχθεί και οι δύο», αναφέρει αρχικά η Δέσποινα Βανδή.

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε πως «δεν ήταν εύκολο, όπως δεν είναι για κάθε εργαζόμενη μάνα. Ήμουν από πάνω τους σε κάθε στιγμή. Είχα μόνο μια μικρή βοήθεια για να μπορώ να κοιμάμαι τα πρωινά. Όλος μου ο ελεύθερος χρόνος ήταν αφιερωμένος σε αυτά», και προσθέτει ότι «σήμερα θαυμάζω δύο συγκροτημένα παιδιά, με υπέροχο ψυχικό κόσμο και με αξίες».

Σε ερώτηση αν υπάρχει κάτι που κέρδισε μέσα από την αναγνωρισιμότητα, αλλά ταυτόχρονα ένιωσε ότι της κόστισε προσωπικά απάντησε πως «το «κόστισε» είναι βαριά λέξη. Μόνο την αγάπη που έχω πάρει από τον κόσμο γενναιόδωρα. Από κει και πέρα, η δημοφιλία έχει και κάποιες αρνητικές στιγμές, αλλά αυτό συμβαίνει και ισχύει για όλους. Μαθαίνεις να ζεις με αυτό και να εστιάζεις στο καλό».

«Έχω πει «όχι» όταν αισθανόμουνα ότι θίγονταν οι προσωπικές μου πεποιθήσεις και αξίες. Επί της ουσίας, όχι, δεν έχει υπάρξει συνεργασία που να με δυσκόλεψε. Απλώς με κάποιους ταίριαζα περισσότερο και με άλλους λιγότερο. Τη μία και μοναδική φορά, που μου συνέβη, έφυγα πριν καν ξεκινήσω», παραδέχεται η τραγουδίστρια για το το μεγαλύτερο «όχι» που έχει πει τα τελευταία χρόνια και αν υπήρχε κάποια συνεργασία που την δυσκόλεψε.

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