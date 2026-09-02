Ο Γιάννης Πάριος απαντά στα αρνητικά σχόλια: «Τα λέω καλά, αυτό τους πονάει πιο πολύ και όχι η ηλικία μου»

Ο Γιάννης Πάριος είναι ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες της Ελλάδας και έχει χαρίσει στο κοινό υπέροχα διαχρονικά τραγούδια και αξέχαστες ερμηνείες. Το τελευταίο διάστημα μπήκε στο στόχαστρο ορισμένων, οι οποίοι ανέφεραν μετά από μία εμφάνισή του ότι πρέπει να… αποσυρθεί από το τραγούδι.

Ο Γιάννης Πάριος μίλησε την Τετάρτη (02.09.2026) στα Παραπολιτικά και τη Σάσα Σταμάτη και έδωσε τη δική του απάντηση στα σχόλια που έγιναν σε βάρος του το τελευταίο διάστημα, υπογραμμίζοντας ότι είναι για αδιάφορα και ότι τον ενδιαφέρει μόνο η αγάπη του κόσμου.

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«Τα λέω καλά, αυτό τους πονάει πιο πολύ. Και όχι η ηλικία μου. Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη. Δεν παίρνει σύνταξη ο καλλιτέχνης. Να πάει στο ΙΚΑ να πάρει τη σύνταξη;», απάντησε όταν ερωτήθηκε για τα σχόλια που έγιναν για εκείνον μετά τη συναυλία του στην Κύπρο.

«(Σ.σ. τα σχόλια είναι αδιάφορα) τελείως. Με ενδιαφέρει η αγάπη του κόσμου, τίποτε άλλο. Γιατί εγώ δεν έχω βλάψει κανέναν από αυτούς και ευτυχώς δεν θέλω κανέναν από αυτούς. Γιατί αυτοί δεν έχουν τα γκατς – που λένε – να βάλουν το όνομά τους από κάτω. Να πουν είμαι ο τάδε. Για τους άλλους δεν μιλάνε, γιατί; Δεν ξέρω. Να σκεφθώ άσχημα δεν θέλω. Εγώ αγαπάω την Πάρο μου και τα τηγανητά ψάρια… Εγώ τους εύχομαι από την ψυχή μου να μακροημερεύσουν», δήλωσε ακόμα ο Γιάννης Πάριος στη Σάσα Σταμάτη.

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Πάριος εμφανίστηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας στην Κύπρο. Κάποιοι, σχολίασαν αρνητικά βίντεο που ανέβηκαν μετά τη συναυλία στο διαδίκτυο, γράφοντας ότι ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, ίσως πρέπει να σταματήσει πλέον τις ζωντανές εμφανίσεις.