Στέλιος Χανταμπάκης: Η 10χρονη κόρη του παραμένει στην Ατλέτικο Μαδρίτης – Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από τις υπογραφές

Στην οικογένεια της Ατλέτικο Μαδρίτης θα μείνει και για τη νέα σεζόν η 10χρονη κόρη του Στέλιου Χανταμπάκη και της Όλγας Πηλιάκη, Μαλένα, με τον περήφανο πατέρα να ανεβάζει τις ανάλογες φωτογραφίες και βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram.

Η κόρη του πρώην παίκτη του Survivor, Στέλιου Χανταμπάκη, και της Όλγας Πηλιάκη, έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ποδοσφαιρική της καριέρα και έτσι θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Ακαδημία της Ατλέτικο Μαδρίτης και τη σεζόν 2026-2027.

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Ο Στέλιος Χανταμπάκης μοιράστηκε βίντεο και φωτογραφίες από τις προπονήσεις της στην Ατλέτικο Μαδρίτης αλλά και τη στιγμή της υπογραφής.

Στο βίντεο η 10χρονη υπογράφει με τη μητέρα της να βρίσκεται δίπλα της, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Μαλένα ποζάρει φορώντας την εμφάνιση της Ατλέτικο. Σε άλλη εικόνα, ο πρώην παίκτης του ριάλιτι φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τη μικρή του.

Στην κάρτα της για τη νέα σεζόν αναφέρεται ότι η Μαλένα Χανταμπάκη θα αγωνίζεται στην ομάδα Κ11 της Ακαδημίας, στις θέσεις του εξτρέμ και του επιθετικού, ενώ ως δυνατό της πόδι αναγράφεται το δεξί.

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Σε ανάρτηση που έκανε η Μαλένα Χανταμπάκη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έγραψε: «Είναι πάντα υπέροχο να επιστρέφω και να παίζω για αυτή την όμορφη οικογένεια. Τι λες; Μου πάνε αυτά τα χρώματα; Εύχομαι να έχουμε όλες οι κοπέλες μια υπέροχη σεζόν, γεμάτη υγεία, χαμόγελα και πολλές όμορφες στιγμές. Ας απολαύσουμε το παιχνίδι! Πάμε, Ατλέτι».

Η οικογένεια του Στέλιου Χανταμπάκη και της Όλγας Πηλιάκη εγκαταστάθηκε στη Μαδρίτη το 2024, με αφορμή την ποδοσφαιρική πορεία του μεγαλύτερου γιου τους, Μανώλη, ο οποίος εντάχτηκε στις ακαδημίες της Χετάφε.