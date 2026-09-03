Η Κατερίνα Λιόλιου τραγούδησε τον «Λογαριασμό» κάτω από καταρρακτώδη βροχή σε συναυλία της στη Θεσσαλονίκη

Η Κατερίνα Λιόλιου χάρισε μια μοναδική και γεμάτη συναίσθημα συναυλιακή βραδιά στη Θεσσαλονίκη, στο κατάμεστο Θέατρο Γης, όπου χιλιάδες θαυμαστές βρέθηκαν για να τραγουδήσουν μαζί της και να μοιραστούν τη μουσική αυτή εμπειρία, παρά την καταρρακτώδη βροχή που ξεκίνησε εν μέσω τη συναυλίας.

Η πολυεπιτυχημένη ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, Κατερίνα Λιόλιου, ανέβηκε στη σκηνή της Θεσσαλονίκης το βράδυ της Τετάρτης (2/9/2026) και από τα πρώτα λεπτά γνώρισε την αποθέωση από το κοινό, που τραγούδησε μαζί της όλες τις μεγάλες επιτυχίες της, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

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Μια ξαφνική νεροποντή άλλαξε τα δεδομένα της βραδιάς. Παρόλα αυτά η Κατερίνα Λιόλιου παρέμεινε στη σκηνή θέλοντας να χαρίσει στο κοινό της όσο περισσότερες στιγμές μπορούσε, ενώ και οι χιλιάδες θεατές έμειναν στις θέσεις τους, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη και την αφοσίωσή τους.

Ωστόσο, καθώς η ασφάλεια όλων αποτελεί πάντα την απόλυτη προτεραιότητα, η διοργάνωση αναγκάστηκε να διακόψει τη συναυλία λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών. Η Κατερίνα Λιόλιου, θέλοντας να μείνει κοντά στον κόσμο μέχρι την τελευταία στιγμή, συνέχισε αυθόρμητα να τραγουδά a cappella χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στους θαυμαστές της που παρέμειναν εκεί και τραγουδούσαν μαζί της παρά τη βροχή.

Πριν αποχαιρετήσει το κοινό της Θεσσαλονίκης, η Κατερίνα Λιόλιου θέλησε να αφήσει μια ξεχωριστή, συμβολική χειρονομία αγάπης. Μοίρασε ένα λούτρινο δώρο – έκπληξη, εμπνευσμένο από το νέο της άλμπουμ και υπογεγραμμένο από την ίδια, ως ένα μικρό «ευχαριστώ» για την αγάπη, τη στήριξη και την παρουσία του κόσμου σε αυτή τη βραδιά.

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Μέσα από τα social media, η Κατερίνα Λιόλιου ευχαρίστησε θερμά το κοινό της Θεσσαλονίκης για τη συγκλονιστική ανταπόκριση και την αγάπη που της έδειξε, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία της να επιστρέψει στην πόλη με μια νέα συναυλία με την πρώτη ευκαιρία.

Η βραδιά στο Θέατρο Γης, σε παραγωγή της Panik Live Productions, αποτέλεσε ακόμη έναν ξεχωριστό σταθμό στην επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία της Κατερίνας Λιόλιου, με το κοινό να την αγκαλιάζει δυνατά για ακόμη μία φορά. Μια βραδιά που άφησε πίσω της δυνατές μουσικές αναμνήσεις, συγκίνηση και, πάνω απ’ όλα, την αίσθηση μιας αληθινής σχέσης αγάπης ανάμεσα στην Κατερίνα Λιόλιου και το κοινό της.