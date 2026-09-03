Τζένιφερ Άνιστον και Τζιμ Κέρτις μαζί στη σκηνή: Τα πειράγματα, ο «βαθύς φόβος» της ηθοποιού και το πρόβλημα υγείας του συντρόφου της

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο σύντροφός της Τζιμ Κέρτις εμφανίστηκαν μαζί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 στη Νέα Υόρκη, με την Άνιστον να παίρνει συνέντευξη από τον 50χρονο συγγραφέα με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του, «The Book of Possibility». Η 57χρονη σταρ της σειράς «Friends» και ο 50χρονος συγγραφέας και υπνωτιστής ανέβηκαν στη σκηνή του Kaufmann Concert Hall στο 92NY Residence, μπροστά σε ένα κατάμεστο θέατρο.

Σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που εξασφάλισε η Daily Mail, το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τη χημεία και τα πειράγματα μεταξύ της Τζένιφερ Άνιστον και του συντρόφου της και υπνοθεραπευτή Τζιμ Κέρτις.

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Η βραδιά πραγματοποιήθηκε με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του Τζιμ Κέρτις, «Το Βιβλίο των Δυνατοτήτων», με την Τζένιφερ Άνιστον να αναλαμβάνει τον ρόλο της συντονίστριας και να παίρνει συνέντευξη επί σκηνής από τον σύντροφό της, με τον οποίο διατηρεί σχέση εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. «Αυτό είναι πολύ, πολύ συναρπαστικό. Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ, ειδικά μαζί σου, Τζιμ Κέρτις», είπε η Άνιστον απευθυνόμενη στο κοινό.

Τα πειράγματα του ζευγαριού επί σκηνής

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Τζένιφερ Άνιστον συνέκρινε τη δουλειά του συντρόφου της ως coach με τη σχέση ενός σκηνοθέτη με τους ηθοποιούς. Όπως είπε, υπάρχουν ηθοποιοί που θέλουν να συζητήσουν σε βάθος έναν χαρακτήρα και άλλοι που απλώς θέλουν σαφείς οδηγίες για να τελειώσουν γρήγορα τη δουλειά τους.

Ο Τζιμ Κέρτις εξήγησε ότι, καθώς συνεργάζεται με ανθρώπους από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους και διαφορετικές προσωπικότητες, χρειάστηκε να μάθει να προσεγγίζει τον καθένα με διαφορετικό τρόπο. Αστειεύτηκε μάλιστα για την ιδιότητά του ως υπνοθεραπευτή, λέγοντας ότι αρκετοί θεωρούν πως η δουλειά του περιορίζεται στο να κοιτάζει κάποιον στα μάτια και να τον υπνωτίζει. Στην πραγματικότητα, όπως εξήγησε, το coaching βασίζεται κυρίως στο να θέτει κανείς τις σωστές ερωτήσεις ώστε οι άνθρωποι να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους.

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Ο Κέρτις αναφέρθηκε επίσης στην εμπειρία του στους χώρους των οικονομικών, των μέσων ενημέρωσης και των επιχειρήσεων, λέγοντας ότι αυτή τον βοηθά να επικοινωνεί με διαφορετικούς ανθρώπους στη γλώσσα που εκείνοι καταλαβαίνουν. Λίγο πριν περάσουν στις ερωτήσεις του κοινού, ο Κέρτις συνεχάρη την Άνιστον για τις ερωτήσεις της, λέγοντας ότι ήταν εξαιρετικές. Εκείνη όμως τον διέκοψε γελώντας: «Δεν σου έκανα ούτε μία από τις ερωτήσεις που είχαμε προετοιμάσει. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς».

Τα πειράγματα συνεχίστηκαν όταν ο Κέρτις αστειεύτηκε ότι μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες κατά την προετοιμασία του βιβλίου ήταν να επιλέξει τη φωτογραφία για το εξώφυλλο. «Πόσες φορές σε ρώτησα: “Είναι καλή αυτή η φωτογραφία μου για να μπει στο εξώφυλλο;”», είπε. «Πολλές», του απάντησε η Τζένιφερ Άνιστον.

Ο φόβος της Άνιστον

Μετά την περίπου 30λεπτη συζήτησή τους, η Άνιστον δέχτηκε ερωτήσεις από το κοινό και αποκάλυψε μια «βαθιά φοβία» που προσπαθεί να ξεπεράσει, με τη βοήθεια και της συγκεκριμένης εκδήλωσης, την οποία ανέλαβε να συντονίσει. Όταν ρωτήθηκε ποια «δυνατότητά της» επιλέγει να εξερευνήσει σήμερα, η ηθοποιός απάντησε: «Επιλέγω να ξεπεράσω έναν πολύ, πολύ βαθύ φόβο για τη δημόσια ομιλία».

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεται το άγχος, η Άνιστον απάντησε: «Νομίζω ότι τα πηγαίνω πολύ καλά. Βαθιές αναπνοές και διαλογισμός». Στη συνέχεια τόνισε: «Πραγματικά. Είναι πέντε βαθιές, βαθιές αναπνοές. Συγκεντρώσου. Πάρε μια στιγμή».

Η δύσκολη περίοδος που άλλαξε τη ζωή του Τζιμ Κέρτις

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Τζιμ Κέρτις μίλησε και για τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε σε νεαρή ηλικία. Όπως αποκάλυψε, στις αρχές των 20 του οι γιατροί εντόπισαν βλάβες στον νωτιαίο μυελό του, με αποτέλεσμα να υποστεί μερική παράλυση και χρόνια νευρική βλάβη.

«Δεν λέω εδώ ότι αν ο γιατρός σου πει να κάνεις κάτι, πρέπει να σηκωθείς και να φύγεις» εξήγησε αναφερόμενος στην αντιμετώπιση μιας σοβαρής διάγνωσης και πρόσθεσε: «Αυτό που λέω είναι ότι δεν χρειάζεται να ζεις ως θύμα. Δεν χρειάζεται να ζεις μέσα στον πόνο σου. Μπορεί να γίνει η δύναμή σου». Ο ίδιος ανέφερε ότι ο τρόπος για να αντιμετωπίσει κάποιος μια σοβαρή περιπέτεια υγείας είναι να «την αποδεχτεί και να την αγαπήσει».

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι για χρόνια δεν ήταν ειλικρινής σχετικά με τον λόγο για τον οποίο περπατάει με δυσκολία. «Έλεγα ότι είχα ένα ατύχημα με μηχανή», παραδέχτηκε ο Κέρτις και συμπλήρωσε: «Ντρεπόμουν τόσο πολύ που αντιμετώπιζα ένα ιατρικό θέμα. Ότι ήμουν κατά κάποιον τρόπο “σπασμένος”. Πίστευα ότι ένα ατύχημα με μηχανή ήταν τουλάχιστον λίγο πιο ανδροπρεπές».

Ο ίδιος εξήγησε ότι φοβόταν πως η κατάσταση της υγείας του θα μπορούσε να επηρεάσει ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπιζαν επαγγελματικά. Όπως σημείωσε, κατάφερε σταδιακά να ξεπεράσει αυτές τις ανασφάλειες μέσα από την αυτοαποδοχή και την αγάπη προς τον εαυτό του. «Ήταν ένα μακρύ ταξίδι. Στην πορεία συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσα να είχα φτάσει σε αυτό το σημείο πιο γρήγορα. Αυτό πραγματεύεται και το βιβλίο», ανέφερε. Όπως παραδέχτηκε, χρειάστηκαν περίπου 25 χρόνια για να μπορέσει να «ξεπεράσει» αυτές τις ανασφάλειες, μέσα από τη «αποδοχή και την αγάπη για τον εαυτό του».

Στο τέλος της συζήτησης, η Άνιστον ευχαρίστησε το κοινό και αγκάλιασε θερμά τον σύντροφό της μπροστά στους παρευρισκόμενους.

Η Άνιστον αποχώρησε από τη σκηνή και ο Τζιμ Κέρτις καθοδήγησε το κοινό σε μια σύντομη διαδικασία διαλογισμού. Πριν ξεκινήσει, πάντως, δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί ακόμη μία φορά

Ρώτησε αρχικά πόσοι από τους παρευρισκομένους διαλογίζονται τακτικά και στη συνέχεια πρόσθεσε γελώντας: «Και τώρα, ειλικρινά, πόσοι ήρθατε εδώ απλώς για να δείτε την Τζένιφερ Άνιστον να μου παίρνει συνέντευξη;».

Στη συνέχεια ρώτησε πόσοι ήταν διατεθειμένοι να δοκιμάσουν τον διαλογισμό, αλλά και πόσοι φοβούνταν μήπως επιχειρούσε να τους υπνωτίσει και τους έκανε να συμπεριφέρονται «σαν κοτόπουλα», κλείνοντας την εκδήλωση σε ιδιαίτερα χαλαρό και χιουμοριστικό κλίμα.

Η ηθοποιός είχε κάνει για πρώτη φορά επίσημη τη σχέση τους στα social media τον περασμένο Νοέμβριο, με αφορμή τα γενέθλια του Κέρτις.

Τότε είχε δημοσιεύσει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία τον αγκαλιάζει και είχε γράψει στη λεζάντα: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Πολύτιμε μου».